Luis Díaz entró en el segundo tiempo con Bayern Múnich y marcó en la primera jugada: video

Luis Díaz entró en el segundo tiempo del partido Hamburgo vs. Bayern Múnich en lugar del joven alemán, Lennart Karl. Foto: EFE - Justus Stegemann

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz no deja de ser determinante para el Bayern Múnich. El guajiro vio por primera vez en toda la temporada el inicio de un partido de su equipo desde el banco. Sin embargo, eso no le impidió hacer la diferencia en el partido a partir de su entrada para el segundo tiempo. Un encuentro que estaba resultando complicado para el cuadro bávaro luego del 1-1 parcial.

Fue en ese momento, apenas en el minutos 46, el primero de la parte complementaria, que jugando a la espalda de Harry Kane, el colombiano recibió un pase fltrado en el area. Allí, con la la frialdad y sabiduria que ha ganando con la experiencia, el ex Junior de Barranquilla cruzó el remate a ras de piso y venció al arquero Daniel Fernandes del local, Hamburgo.

Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

Sin embargo, al momento de escribir esta nota, el club con la localia emparejó el resultado apenas siete minutos después. Esto a través de Luka Vuskovic, quien recibió un centro desde la izquierda y venció a Manuel Neuer con un cabezazo cruzado que venció al portero.

El partido, Hamburgo vs. Bayern Múnich es valido por la fecha 20 de Bundesliga 2025/26, en la que el conjunto de Díaz marcha primero con 51 puntos, producto del empate 2-2 frente al Hamburgo. Un resultado que aún no es definitivo, pues el partido no ha finalizado.

Habrá que esperar como termina el encuentro para el Bayern y Luis Díaz, quien acumula 10 goles y nueve asistencias en la liga de Alemania. Buenos registros que también se replican en la Liga de Campeones y hablan de una gran temporada debut del colombiano en el Bayern Múnich.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador