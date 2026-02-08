Luis Díaz, figura total de Bayern Múnich: mire sus nuevos goles en la Bundesliga, en video

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Luis Díaz no baja el nivel en Alemania y lo volvió a demostrar este domingo en la Bundesliga. El colombiano fue el eje absoluto del del partido de Bayern Múnich contra TSG 1899 Hoffenheim y desde el tramo inicial, el juego llevó completamente su firma.

A los 17 minutos, el guajiro se metió al área, lo tumbaron y provocó un penalti que además dejó a la visita con diez hombres tras la tarjeta roja. Tres minutos después, el líder del campeonato ya estaba arriba en el marcador, con gol de Harry Kane, gracias a esa acción que nació en los pies del guajiro.

El partido no se volvió un trámite. Hoffenheim reaccionó con carácter, estrelló un balón en el palo y encontró el empate a los 36, tras un error poco habitual de Manuel Neuer. En medio de ese sacudón, volvió a aparecer Luis Díaz como factor desequilibrante. Antes del descanso, armó una jugada individual que terminó con Harry Kane fallando increíblemente frente al arco, pero era el aviso de lo que vendría en el cierre del primer tiempo.

Sobre los 44’, otra vez Díaz encaró dentro del área y volvió a ser derribado. Segundo penalti provocado por el colombiano en la misma etapa inicial. Kane no falló y puso el 2-1 para el Bayern. La defensa visitante ya no sabía cómo frenarlo: cada balón que tocaba el extremo era sinónimo de peligro, faltas o decisiones al límite dentro del área.

Y cuando el reloj marcaba el 45+2’, llegó el premio personal. Díaz apareció en el área para marcar el 3-1 justo antes del descanso, cerrando un primer tiempo brillante.

Así fue el gol de Luis Díaz en el primer tiempo del partido de Bayern Múnich

En el segundo tiempo siguió la fiesta del colombiano: su otro gol en video

A los 62 minutos cayó el cuarto de la noche y volvió a aparecer Luis Díaz. El colombiano firmó su doblete tras una jugada brillante que nació en la derecha: Michael Olise recibió un balón largo, lo controló con maestría y sacó un centro rasante al corazón del área.

Allí, Díaz llegó libre y definió a placer para ampliar la ventaja del Bayern Múnich, confirmando una noche tremenda en la que ya es, sin discusión, el gran protagonista del partido.

Noticia en desarrollo...

