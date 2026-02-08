Triunfo de Colombia en la Copa Davis: venció a Marruecos y jugará las clasificatorias

Nicolás Mejía, raqueta número uno de Colombia en la Copa Davis. Foto: D Sports

Picante final en Casablanca. Colombia venció 3-1 a Marruecos en la serie de playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis disputada en el Club Deportivo Marocaine. A pesar de perder el primer partido por dos sets 7-6 y 7-5 el sábado 7 de enero de 2026, el equipo nacional se repuso ese mismo día.

Nicolás Mejía, raqueta colombiana número uno, lideró la remontada, logrando el primer punto de la serie frente a Taha Baadi con parciales de 6-3 y 6-2. Luego vino el turno para la pareja de Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, quienes pusieron el 2-1 a favor de Colombia gracias a dos 7-6 sobre Karim Bennani y Younes Lalami.

Finalmente, Nicolás Mejía volvió a la acción este domingo 8 de enero para sellar la victoria tricolor en territorio marriquí. A pesar de perder el primer set estrepitosamente 6-1, el colombiano supo reponerse y ganar las dos mangas siguientes 6-4 y 6-2. Eso sí, Mejía terminó el partido en medio de conato de bronca.

¿Qué pasó en la Copa Davis?

Luego de anotar el punto ganador, el tenista tricolor mandó a callar al público local que era de Marruecos. Acto seguido, Mejía le envió besos a la delegación marroquí que terminó señalándolo con el dedo y reclamándole su retador actitud.

Incluso, Nicolás Mejía se acercó hasta la carpa de los locales para encararlos. Además, el deportista colombiano también le celebró el triunfo al público, el cual respondió lanzando botellas a la cancha contra los de camisetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por Copa Davis?

Este torneo volverá a la escena en septiembre. Respecto al rival de la delegación nacional, este se definirá por medio de un sorteo, el cual también establecerá dónde se jugará la serie y qué país gozará de la localía.

