Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Triunfo de Colombia en la Copa Davis: venció a Marruecos y jugará las clasificatorias

En medio de confrontaciones y hasta botellas lanzadas desde la tribuna terminó el partido final que le dio la clasificación a los colombianos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
08 de febrero de 2026 - 04:03 p. m.
Nicolás Mejía, raqueta número uno de Colombia en la Copa Davis.
Nicolás Mejía, raqueta número uno de Colombia en la Copa Davis.
Foto: D Sports
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Picante final en Casablanca. Colombia venció 3-1 a Marruecos en la serie de playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis disputada en el Club Deportivo Marocaine. A pesar de perder el primer partido por dos sets 7-6 y 7-5 el sábado 7 de enero de 2026, el equipo nacional se repuso ese mismo día.

Nicolás Mejía, raqueta colombiana número uno, lideró la remontada, logrando el primer punto de la serie frente a Taha Baadi con parciales de 6-3 y 6-2. Luego vino el turno para la pareja de Nicolás Barrientos y Juan Sebastián Gómez, quienes pusieron el 2-1 a favor de Colombia gracias a dos 7-6 sobre Karim Bennani y Younes Lalami.

Vínculos relacionados

Impresionante remontada de Camilo Villegas para superar el corte en Bogotá
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno: así fue el paso de Colombia en el desfile
La selección de Colombia definió a los convocados para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Finalmente, Nicolás Mejía volvió a la acción este domingo 8 de enero para sellar la victoria tricolor en territorio marriquí. A pesar de perder el primer set estrepitosamente 6-1, el colombiano supo reponerse y ganar las dos mangas siguientes 6-4 y 6-2. Eso sí, Mejía terminó el partido en medio de conato de bronca.

¿Qué pasó en la Copa Davis?

Luego de anotar el punto ganador, el tenista tricolor mandó a callar al público local que era de Marruecos. Acto seguido, Mejía le envió besos a la delegación marroquí que terminó señalándolo con el dedo y reclamándole su retador actitud.

Incluso, Nicolás Mejía se acercó hasta la carpa de los locales para encararlos. Además, el deportista colombiano también le celebró el triunfo al público, el cual respondió lanzando botellas a la cancha contra los de camisetas amarillas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por Copa Davis?

Este torneo volverá a la escena en septiembre. Respecto al rival de la delegación nacional, este se definirá por medio de un sorteo, el cual también establecerá dónde se jugará la serie y qué país gozará de la localía.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Copa Davis

Colombia vs. Marruecos

Nicolás Mejía

tenis colmbiano

tenistas colombiano

Casablanca

Grupo Mundial I de la Copa Davis

playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis

Club Deportivo Marocaine

qué pasó en la Copa Davis con Colombia

qué pasó en la Copa Davis entre Colombia y Marruecos

cuándo vuelve a jugar Colombia por Copa Davis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.