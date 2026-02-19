Publicidad

Luis Díaz fue elegido el mejor extremo del mundo por este portal de fútbol

El nacido en Barrancas, La Guajira, ha tenido una mejor temporada, tanto individual como colectiva, que pesos pesados como Lamine Yamal y Vinícius Jr.

Daniel Montoya Ardila
19 de febrero de 2026 - 06:21 p. m.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Luis Díaz es el mejor del mundo en su posición. Al menos así lo cree el reconocido portal de fútbol Whoscored, el cual lo eligió como el mejor extremo en la actualidad. El colombiano se impuso a talentos extraordinarios como Lamine Yamal de FC Barcelona y Vinícius Jr. de Real Madrid.

Este sitio lo calificó con 7,7, además de posicionarlo entre los 10 mejores futbolistas del planeta. Todo esto gracias a sus grandiosos números en Bayern Múnich. El guajiro llegó al equipo alemán hace menos de un año, procedente de Liverpool, club inglés con el que ganó la Premier League.

Hasta la fecha, la estrella de la selección de Colombia ha hecho 31 contribuciones de gol (anotaciones y asistencias) en 32 partidos durante la actual temporada. Después de Harry Kane, es el goleador de la Bundesliga con 13 tantos. Adicionalmente, ha marcado goles importantes en Champions.

Títulos de Luis Díaz con Bayern

Además de todo lo anterior, el “7” de la Tricolor ya tiene su primer título con Bayern Múnich. Esta fue la Supercopa de Alemania, el cual fue el primer partido y el primer gol de ‘Lucho’ con el gigante de Baviera.

Por la escuadra seis veces campeona de Europa han pasado un par de colombianos antes de Díaz. Se trata del Adolfo ‘Tren’ Valencia y James Rodríguez, quien conquistó dos Bundesligas, dos Supercopas y una Copa.

Habrá que esperar cómo resulta el rendimiento general de Luis Díaz al final de la temporada. No obstante, tendría que ocurrir un milagro para que no gane la liga de Alemania y es uno de los grandes candidatos a quedarse con la Orejona.

Luis Díaz en Colombia

El buen rendimiento del guajiro en su actual escuadra no solo beneficia los intereses de Bayern Múnich. La selección de Colombia también celebra que Lucho llegue con ritmo y fino con el gol de cara a la Copa Mundial de la FIFA.

Manteniéndose alejado de las lesiones y de un bajón de performance, Díaz puede ser una de las grandes figuras del Mundial. Una cita orbital en la que buena parte de los sueños del país pasan por el oriundo de Barrancas.

Eso sí, tendrá que estar bien rodeado tanto dentro como fuera del campo de juego. No solo cuando empiece la Copa del Mundo en junio, sino también en marzo cuando Colombia enfrente en un par de compromisos amistosos a Croacia y Francia

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

