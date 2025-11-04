Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Luis Díaz, histórico! Se convirtió en el colombiano con más goles en Champions

El guajiro marcó dos goles frente a PSG, rompió su propio récord del tanto más rápido de un colombiano en Champions y superó a Jackson Martínez como máximo artillero nacional en la historia del certamen.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
04 de noviembre de 2025 - 09:18 p. m.
El guajiro marcó dos goles frente a PSG, rompió su propio récord del tanto más rápido de un colombiano en Champions y superó a Jackson Martínez como máximo artillero nacional en la historia del certamen.
El guajiro marcó dos goles frente a PSG, rompió su propio récord del tanto más rápido de un colombiano en Champions y superó a Jackson Martínez como máximo artillero nacional en la historia del certamen.
Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz escribió su nombre en los libros de historia del fútbol colombiano y europeo en una noche de Champions con aroma a hazaña. El guajiro fue protagonista absoluto en París: marcó un doblete en apenas media hora de juego ante el París Saint-Germain y, con ello, se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Liga de Campeones. Además, rompió su propio registro al anotar el tanto más rápido de un jugador de nuestro país en la competencia.

El reloj marcaba apenas 3 minutos y 22 segundos cuando Díaz abrió el marcador para el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Un arranque demoledor que sorprendió al vigente campeón y encendió la ilusión de los bávaros en un partido de alto voltaje. El extremo nacido en La Guajira apareció por la banda izquierda, como en sus mejores tiempos, y definió con frialdad para firmar un nuevo récord personal y nacional.

Vínculos relacionados

Los partidazos de esta semana en la Champions League 2025: horarios y dónde ver
Así quedó la tabla del Grupo G del Mundial Sub-17 tras el empate de Colombia
Brujas vs. Barcelona: hora y dónde ver en vivo la Champions League 2025

El dato fue confirmado por el reconocido estadígrafo MisterChip, quien destacó en sus redes: “Luis Díaz (a los 3 minutos y 22 segundos) ha marcado el gol más tempranero de un jugador colombiano en TODA la historia de la Champions League. El récord era del propio Luis Díaz, cuando jugaba en el Porto (gol al Milan a los 5 minutos y 1 segundo en 2021)”. Es decir, el guajiro rompió su propio límite, una muestra del impacto que ha tenido en el torneo desde su llegada al fútbol europeo.

Pero la historia no terminó ahí. A los 32 minutos, Díaz volvió a hacerse presente en el marcador. Fue un gol de pura clase y oportunismo: control preciso, definición al segundo palo y celebración contenida, sabiendo que no era un tanto cualquiera. Ese gol lo elevó a la cima de los goleadores colombianos en Champions, con 14 anotaciones, superando el registro de Jackson Martínez (13), quien había ostentado el récord desde su paso por el Porto y el Atlético de Madrid.

Desde su debut con el Porto en la temporada 2019-2020, Díaz se acostumbró a brillar en las noches grandes. Luego lo hizo con Liverpool, donde jugó una final de Champions, y ahora con el Bayern Múnich, equipo que lo fichó para reforzar una de las ofensivas más temibles del continente. Cada paso en su carrera ha sido un escalón hacia la historia, y esta noche en París marcó un antes y un después.

Sin embargo, la euforia por su actuación tuvo un contraste amargo. En los minutos finales del primer tiempo, Díaz fue expulsado tras una dura entrada desde atrás sobre Achraf Hakimi. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro italiano Maurizio Mariani decidió mostrarle la tarjeta roja directa. La decisión apagó momentáneamente la fiesta personal del colombiano, que se retiró con evidente frustración mientras el marcador estaba 2-0 a favor del Bayern.

Más allá del infortunio, el impacto de Luis Díaz ya estaba sellado. Su doblete no solo lo consolidó como figura del encuentro, sino también como referente histórico del fútbol colombiano en el torneo más prestigioso de clubes del mundo. Con 14 goles, el atacante supera nombres ilustres como Jackson Martínez, Radamel Falcao García y James Rodríguez, dejando claro que su huella en Europa sigue creciendo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

luis fernando díaz

luis diaz

luis díaz

lucho diaz

bayern

bayern munich

bayern múnich

bayern vs

bayer

bayern vs psg

bayern - psg

bayer - psg

bayern vs psg hoy

psg vs bayern

psg vs bayer

psg - bayern

psg vs. bayern

psg vs. bayern hoy

psg vs bayern hoy

champions hoy

champions league hoy

champions

Champions hoy

bayern munich hoy

bayern de múnich

bayer hoy

luis diaz hoy

cuando juega luis diaz

a qué hora juega el bayern munich

psg bayern

psg - bayern hoy

a que hora psg - bayern

psg bayern hora

paris

parís

paris saint germain

dembele

liga de campeones

Luis Díaz

Récord Luis Díaz

Goles En Champions Luis Díaz

 

usucapion1000 .(15667)Hace 12 minutos
Lucho DÍAZ es el más grande.
usucapion1000 .(15667)Hace 12 minutos
Lucho DÍAZ es el más grande.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.