¡Luis Díaz, histórico! Se convirtió en el colombiano con más goles en Champions

El guajiro marcó dos goles frente a PSG, rompió su propio récord del tanto más rápido de un colombiano en Champions y superó a Jackson Martínez como máximo artillero nacional en la historia del certamen. Foto: AFP - ALEXANDRA BEIER

Luis Díaz escribió su nombre en los libros de historia del fútbol colombiano y europeo en una noche de Champions con aroma a hazaña. El guajiro fue protagonista absoluto en París: marcó un doblete en apenas media hora de juego ante el París Saint-Germain y, con ello, se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de la Liga de Campeones. Además, rompió su propio registro al anotar el tanto más rápido de un jugador de nuestro país en la competencia.

El reloj marcaba apenas 3 minutos y 22 segundos cuando Díaz abrió el marcador para el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes. Un arranque demoledor que sorprendió al vigente campeón y encendió la ilusión de los bávaros en un partido de alto voltaje. El extremo nacido en La Guajira apareció por la banda izquierda, como en sus mejores tiempos, y definió con frialdad para firmar un nuevo récord personal y nacional.

El dato fue confirmado por el reconocido estadígrafo MisterChip, quien destacó en sus redes: “Luis Díaz (a los 3 minutos y 22 segundos) ha marcado el gol más tempranero de un jugador colombiano en TODA la historia de la Champions League. El récord era del propio Luis Díaz, cuando jugaba en el Porto (gol al Milan a los 5 minutos y 1 segundo en 2021)”. Es decir, el guajiro rompió su propio límite, una muestra del impacto que ha tenido en el torneo desde su llegada al fútbol europeo.

Pero la historia no terminó ahí. A los 32 minutos, Díaz volvió a hacerse presente en el marcador. Fue un gol de pura clase y oportunismo: control preciso, definición al segundo palo y celebración contenida, sabiendo que no era un tanto cualquiera. Ese gol lo elevó a la cima de los goleadores colombianos en Champions, con 14 anotaciones, superando el registro de Jackson Martínez (13), quien había ostentado el récord desde su paso por el Porto y el Atlético de Madrid.

Desde su debut con el Porto en la temporada 2019-2020, Díaz se acostumbró a brillar en las noches grandes. Luego lo hizo con Liverpool, donde jugó una final de Champions, y ahora con el Bayern Múnich, equipo que lo fichó para reforzar una de las ofensivas más temibles del continente. Cada paso en su carrera ha sido un escalón hacia la historia, y esta noche en París marcó un antes y un después.

Sin embargo, la euforia por su actuación tuvo un contraste amargo. En los minutos finales del primer tiempo, Díaz fue expulsado tras una dura entrada desde atrás sobre Achraf Hakimi. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro italiano Maurizio Mariani decidió mostrarle la tarjeta roja directa. La decisión apagó momentáneamente la fiesta personal del colombiano, que se retiró con evidente frustración mientras el marcador estaba 2-0 a favor del Bayern.

Más allá del infortunio, el impacto de Luis Díaz ya estaba sellado. Su doblete no solo lo consolidó como figura del encuentro, sino también como referente histórico del fútbol colombiano en el torneo más prestigioso de clubes del mundo. Con 14 goles, el atacante supera nombres ilustres como Jackson Martínez, Radamel Falcao García y James Rodríguez, dejando claro que su huella en Europa sigue creciendo.

