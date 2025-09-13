Luis Díaz, imparable con el Bayern, marcó en la goleada sobre Hamburgo: video

Luis Díaz celebra con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

El Bayern Múnich no tuvo compasión este sábado del Hamburgo en el Allianz Arena y, en apenas media hora, dejó prácticamente sentenciado su partido de la tercera fecha de la Bundesliga. Dominó a placer y se impuso con un contundente 5-0, en una jornada en la que el colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista.

El arranque no pudo ser más explosivo. Apenas corrían dos minutos cuando Serge Gnabry abrió la cuenta con un potente remate cruzado desde un ángulo cerrado, imposible de contener para Daniel Heuer Fernandes. La avalancha continuó poco después: a los 9 minutos, Aleksandr Pavlovic culminó una brillante jugada colectiva.

El dominio era total y no tardó en llegar el tercero. Al minuto 26, Harry Kane transformó con tranquilidad un penalti, aumentando la diferencia. El Bayern era una máquina ofensiva, con presión alta y toques precisos que desbordaron por completo a la defensa visitante.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



El turno de Luis Díaz llegó antes de la media hora. El guajiro, muy activo por el sector izquierdo, recibió un pase corto de Joshua Kimmich y decidió probar de media distancia. Su disparo se desvió en el defensor Luka Vuskovic, lo que desacomodó al portero y terminó en el cuarto gol del encuentro.

Con esta anotación, Díaz alcanzó su cuarto gol en la temporada: tres en la Bundesliga y uno en la Supercopa de Alemania ante Stuttgart. Una muestra de que el guajiro se ha adaptado rápidamente al esquema de Vincent Kompany y es ya un arma ofensiva de peso en el ataque bávaro.

En el complemento, los muniqueses levantaron el pie del acelerador, aunque eso no quiere decir que dejaran de asediar el arco rival. Harry Kane volvió a reportarse en el marcador al minuto 62 tras una serie de toques en la que Michael Olise lo asistió para firmar su octava anotación de la campaña.

El Bayern Múnich, que entre semana jugará contra Chelsea en la Champions, lidera la Bundesliga alemana con puntaje perfecto (Nueve puntos de nueve posibles), mientras que Hamburgo, uno de los históricos del campeonato, ocupa la penúltima posición con apenas una unidad.

