Colombia cayó ante Eslovaquia y se despide de la Copa Davis

El equipo tricolor, capitaneado por Alejandro Falla, apenas logró un punto en la serie disputada en Bratislava.

Redacción Deportes
13 de septiembre de 2025 - 04:39 p. m.
Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez (der.) enfrentaron a Lukas Klein y Milos Karol en el partido de dobles.
Foto: Fedecoltenis
La ilusión del equipo colombiano de Copa Davis se apagó este sábado en la Peugeot Arena de Bratislava. La serie de play-offs del Grupo I Mundial terminó del lado de Eslovaquia por 3-1, resultado que deja al conjunto dirigido por Alejandro Falla sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

La confrontación arrancó el viernes con un panorama dividido. Alex Molčan dio el golpe inicial al superar a Nicolás Mejía en sets corridos, dándole a los locales el primer punto. La reacción llegó de inmediato con Adriá Soriano, quien mostró temple para imponerse sobre Lukas Klein, igualando la serie.

El sábado arrancó con el partido de dobles marcó un punto de inflexión. Colombia apostó por la experiencia de Nicolás Barrientos, acompañado por Cristian Rodríguez, para enfrentar a la dupla de Milos Karol y Lukas Klein, quienes suelen competir más en la modalidad de sencillos.

Sin embargo, los locales desplegaron un juego agresivo con un servicio muy sólido que resultó determinante. Con parciales de 6-4 y 6-3 en apenas una hora y 12 minutos, los eslovacos se pusieron 2-1 arriba en la serie, dejando a los visitantes contra las cuerdas.

La responsabilidad de mantener viva la confrontación recayó en Nicolás Mejía. Su rival fue Norbert Gombos. El local aprovechó un quiebre en cada manga para imponerse con un doble 6-4 tras una hora y 36 minutos de acción. Ese triunfo selló la clasificación de Eslovaquia y decretó la eliminación de Colombia.

Por Redacción Deportes

