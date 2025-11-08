Unión Berlín le puso fin a la racha del Bayern Múnich, que apenas salvó su invicto

Un doblete de Danilho Doekhi le puso fin a la racha de victorias consecutivas del Bayern Múnich. Foto: EFE - Filip Singer

Bayern Múnich salvó este sábado su invicto en el último suspiro, pero no pudo evitar que su racha de victorias consecutivas llegara a su fin. En un intenso 2-2 frente al Unión Berlín, el equipo de Vincent Kompany tuvo que remar desde atrás para rescatar un punto en el Stadion An der Alten Försterei.

El conjunto local se hizo respetar ante el vigente campeón. El empate definitivo llegó en tiempo añadido, con el inglés Harry Kane como protagonista de un cabezazo que evitó la derrota. El colombiano Luis Díaz fue protagonista en el primer tiempo con un golazo.

Unión Berlín golpeó primero con un tanto del neerlandés Danilho Doekhi. Lucho puso el 1-1 con una genialidad desde un ángulo cerrado y antes del descanso estuvo cerca de poner el segundo pero su remate se fue apenas ancho.

En el cierre Doekhi firmó un doblete tras cazar un despeje de Kane que se quedó corto. Los dirigidos por Vincent Kompany vivieron momentos de tensión y tuvieron que adelantar sus líneas para no quedarse sin sumar en la capital alemana.

Sin embargo, en el 90+4, Tom Bischoff filtró un centro preciso que Harry Kane mandó al fondo de la red. El empate deja a los bávaros invictos, aunque con la sensación de haber perdido algo más que dos puntos: la perfección de una racha de victorias consecutivas que quedó en 16.

Siga el minuto a minuto de Unión Berlín vs. Bayern Múnich en la Bundesliga:

⏱️90+7′ | FCU🔴⚪2️⃣-2️⃣⚫⚫FCB: Bayern Múnich salvó su invicto pero perdió su racha de triunfos, que terminó en 16. Unión fue un duro rival y se hizo respetar en su casa.

⏱️90+4′ | FCU🔴⚪2️⃣-2️⃣⚫⚫FCB: Tom Bischoff le mandó una pelota a Harry Kane, quien concetó de cabeza y venció la resistencia de Frederik Ronnow. Parece que el invicto se salva, aunque no la racha de 16 victorias consecutivas.

⏱️90′ | FCU🔴⚪2️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Se está acabando el partido y el Bayern está a punto de perder su invicto. Es el momento más tenso de la temporada para los dirigidos por Vincent Kompany.

⏱️85′ | FCU🔴⚪2️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: La racha de 16 partidos consecutivos ganando del Bayern Múnich está en riesgo. Nicolas Jackson entró por Josip Stanisic para buscar la manera de revertir la situación.

⏱️80′ | FCU🔴⚪2️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Un mal despeje de Harry Kane en una acción de balón parado le dejó servida la pelota a Danilho Doekhi, quien no perdonó y puso el segundo. Duro golpe para Bayern.

⏱️75′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Bayern no quiere perder su racha perfecta, pero Unión Berlín no parece resignarse. Está complicado que los dirigidos por Vincent Kompany se lleven los tres puntos de Berlín.

⏱️70′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Tras una serie de toques al borde del área, Leon Goretzka se animó con un remate que pasó apenas por encima del travesaño.

⏱️65′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Vincent Kompany refrescó el mediocampo del Bayern. Lennart Karl ingresó en lugar de Serge Gnabry para dar soluciones en el área rival.

⏱️60′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Michael Olise desbordó por la derecha y remató al primer palo. Atento estuvo el portero Fredrik Ronnow para evitar la anotación.

⏱️55′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: A diferencia de lo visto en los minutos finales de la segunda mitad, Bayern Múnich y Unión han tenido problemas para tener profundidad.

⏱️46′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Tanto Unión Berlín como Bayern Múnich regresaron al terreno de juego con los mismos jugadores que terminaron la primera mitad.

⏱️45+5′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Unión Berlín arrancó con orden e intensidad la primera mitad, pero Bayern mejoró en los minutos finales y estuvo cerca de darle vuelta a la historia.

⏱️45′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: En una acción de contragolpe Luis Díaz quedó mano a mano con el portero rival. Al momento de definir trató de colocarla pegada al palo, pero se le fue ancha.

⏱️40′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Bayern Múnich encontró más profundidad y presencia en territorio rival tras el tanto de Lucho. Es el mejor momento del partido para los visitantes.

⏱️35′ | FCU🔴⚪1️⃣-1️⃣⚫⚫FCB: Luis Díaz se barrió dentro del área rival para evitar que la pelota se fuera por la línea final, controló, se acomodó y con un remate de poco ángulo que se metió en una esquina de la portería firmó el empate parcial. Golazo.

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

⏱️30′ | FCU🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: Jannik Haberer descargó la pelota con Ilyas Ansah, quien desde afuera del área se animó a probar. Manuel Neuer controló la pelota sin problemas.

⏱️25′ | FCU🔴⚪1️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: El central Danilho Doekhi, en una acción de balón parado, conectó de media altura un centro de Jannik Haberer y le dio destino de puerta a la pelota. Manuel Neuer no pudo controlar el remate a pesar de hacer contacto.

¿SOS VOS, NEUER? Al legendario arquero alemán se le escapó la pelota y Bayern Munich cae 1-0 con Union Berlin...



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kYX57Szx4t — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

⏱️20′ | FCU🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: Bayern no ha podido superar a la defensa rival. Luis Díaz trató de encontrar profundidad por el costado izquierdo, pero la pelota se le fue larga.

⏱️15′ | FCU🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: Konrad Laimer derribó a Ilyas Ansah tras llegar tarde a la disputa de una pelota y Florian Exner le mostró la primera amarilla del compromiso.

⏱️10′ | FCU🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: En una acción de balón parado, Ilyas Ansah abrió el marcador con un cabezazo. Sin embargo, el delantero alemán estaba adelantado y el VAR anuló la anotación.

⏱️5′ | FCU🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: El planteamiento de Unión ha impedido que Bayern encuentre profundidad. La pelota es de la visita pero todavía no genera peligro.

⏱️1′ | FCU🔴⚪0️⃣-0️⃣⚫⚫FCB: El árbitro Florian Exner hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Stadion An der Alten Försterei de Berlín. La primera posesión es para el equipo visitante.

