Luis Díaz marcó su décimo gol en Bundesliga, pero el Bayern Múnich no pudo pasar del empate

Harry Kane después del partido del Bayern Múnich con el Hamburgo en el Volkspark Stadium este 31 de enero de 2026. Foto: EFE - Justus Stegemann

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz marcó, pero no alcanzó para ganar. Durante el mediodía de este sábado 31 de enero de 2026, Bayern Múnich enfrentó como visitante al Hamburgo por la fecha 20 de la Bundesliga. Aunque el equipo del colombiano tiene una comoda ventaja en la tabla de posiciones, siendo primero, el partido tenía la carga emocional de la derrota anterior como local ante el Augsburgo.

Aun así, ni siquiera la entrada en el segundo tiempo de Díaz logró evitar la perdida de puntos. Fue un 2-2 final que dejó a Lucho con 10 goles en liga y al Bayern con 51 puntos, pero a un Vincent Kompany preocupado por el más reciente rendimiento de su equipo, pues el erratico trasegar en el partido es solo una continuación de un par de cotejos anteriores.

Arranque difícil para el Bayern Múnich

Como ha venido siendo costumbre en los últimos partidos del Bayern Múnich, el conjunto bávaro comenzó el partido pasando afugias en defensa. Sin emabrgo, en el minuto 14, el joven de 17 años, Lennart Karl, fue quien encontró la primera ocasión clara del partido para el club de Baviera.

Sobre la mitad del primer tiempo, Hamburgo exigió al arquero Manuel Neuer, quien volvió a la titularidad después de dos partidos en el banco. En el 28′, Bayern respondió estrellando el balón en el palo. Hasta ahí, el cotejo era parejo, pues Bayern no podía imponerse.

En el minuto 34, Fabio Vieira, ex Arsenal, anotó un penal señalado por el arbitro y puso el 1-0 en el primer tiempo. Eso sí, Bayern no permitió irse perdedor a los vestuarios y a falta de tres minutos para el final de la primera mitad, encontró el empate con ayuda de Harry Kane.

Luis Díaz en el segundo tiempo

Ya en la parte complementaria, Luis Díaz hizo su ingreso al partido en lugar de Lennart Karl. Un cambio que dio resultado en el primer minuto, pues jugando a la espalda de Kane, el colombiano encontró un pase quirúrgico que se convirtió en asistencia gracias a la buena definición de Díaz.

Hasta ahí el encuentro marchaba 2-1, pero ese marcador se mantuvo solo siete minutos hasta que Luka Vuskovic volvió a emparejar las acciones. A partir de ese momento fue un cotejo de golpe a golpe con los dos equipos buscando la victoria. Uno por mantener la distancia con el resto, y el otro por salir de la zona roja de la tabla.

Finalmente, a pesar de los nueve minutos de adición y que el Bayern Múnich arrinconó en su arco al Hamburgo, Luis Díaz y compañía fueron incapaces que marcar el gol de la victoria. Con esto, el conjunto teutón acumula dos encuentros seguidos sin sumar de a tres en Bundesliga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern?

El cuadro rojo volverá a la acción el próximo domingo 8 de febrero de 2026 cuando enfrente en el Allianz Arena al Hoffenheim. Acto seguido, el vigente campeón de Alemania tendrá que afrontar su desafio de cuartos de final de la copa doméstica contra el siempre complicado RB Leizig.

Respecto a su lugar en la tabla de posiciones de la Bundesliga, pase lo que pase con el Borussia Dortmund este fin de semana, el cual enfrenta como local al Heidenheim, el Bayern Múnich seguirá mirando a todos desde la primera posición, pero ahora con una ventaja de tan solo un dígito.

En cuanto a su participación en la UEFA Champions League, el seis veces campeon de Europa tendrá que esperar los resultados de los cruces de 16avos de final. Otra competición que es prioridad para los dirigidos por Vincent Kompany y los aficionados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador