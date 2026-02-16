¿Richard Ríos podrá jugar contra Real Madrid por Champions? Esto dijo José Mourinho

Richard Ríos durante un partido de la Primera División Portuguesa entre Benfica y Estoril el 3 de enero de 2026. Foto: EFE - FILIPE AMORIM

“Ríos y Bah también regresan mañana (martes 17 de febrero de 2026). Ambos están listos para jugar. Tenemos a todos, casi todos, listos para jugar mañana. João Veloso y Wynder están fuera. Ríos y Bah están dentro”, declaró este lunes 16 de febrero José Mourinho, director técnico de Benfica.

El club de la capital lusa enfrentará al poderoso Real Madrid por los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. La serie comenzará este martes en Lisboa y terminará la próxima semana en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo que resulte ganador tendrá un puesto en los octavos de final.

Benfica vs. Real Madrid: Champions League

Vale la pena recordar que si el Madrid está en esta instancia de la Champions League es por su derrota 4-2 en la última fecha de la fase de grupos, precisamente contra Benfica, que marcó el cuarto gol en el último minuto.

Ahora, ambas escuadras europeas se reencuentran en esta fase de eliminación directa con un solo objetivo: avanzar de ronda. Un hecho que sería toda una proeza para el cuadro portugués, pero una obligación para el español.

“Me espera un partido diferente. Me he centrado en los partidos contra el Valencia y Real Sociedad, con una mentalidad táctica diferente. Tenemos que jugar como quiero yo y no como quiere el Real Madrid”, aseguró Mourinho.

Richard Ríos jugará contra Real Madrid

A pesar de su lesión del 14 de enero, el volante colombiano podrá hacer parte de los convocados para este compromiso de Champions. Una noticia que no solo alegra a los hinchas de Benfica, sino también a los de la selección de Colombia.

Ríos es uno de los futbolistas más recurrentes en las listas de Néstor Lorenzo, por lo que es comprensible que sea uno de los llamados por el seleccionador nacional para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además, que pueda tener ritmo a menos de cuatro meses para el Mundial es beneficioso para los intereses futbolísticos del país. Habrá que esperar cómo cierra su primera temporada en Europa y cómo llega a la gran cita del año.

