“Siempre se extrañan buenos jugadores”: Slot habla de la salida de Luis Díaz de Liverpool

Aunque el técnico de Liverpool reconoció la importancia del guajiro en los Reds, defendió la decisión de venderlo.

Daniel Bello
11 de febrero de 2026 - 07:38 p. m.
Arne Slot junto a Luis Díaz en la temporada 2024/2025 de la Premier League.
Foto: EFE - PETER POWELL
Las palabras de Arne Slot sobre Luis Díaz volvieron a poner el nombre del colombiano en la órbita de Liverpool. El técnico neerlandés se refirió a la salida del extremo rumbo al Bayern Múnich y admitió que su ausencia todavía se siente en Anfield, aunque defendió la política deportiva del club.

El guajiro estuvo una temporada bajo la dirección de Slot y fue pieza clave en la conquista de la Premier League 2024/2025. Titular habitual, alternó funciones como falso nueve y extremo por izquierda, aportando desequilibrio, presión alta y gol en un equipo que terminó celebrando el título liguero.

En Alemania, Díaz no tardó en convertirse en figura. Con el Bayern Múnich suma 18 goles y 14 asistencias en 30 partidos, contando todas las competiciones. Su impacto fue inmediato y se consolidó como uno de los referentes del líder de la Bundesliga.

“Siempre se extrañan buenos jugadores de fútbol. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo más jugadores que influyeron en nuestros resultados. Pero creo que también los hemos reemplazado con muy buenos jugadores”, comentó Slot sobre el colombiano.

El estratega neerlandés explicó que la salida de Díaz respondió, en buena medida, a la propuesta económica del Bayern. El club alemán estuvo dispuesto a pagar cerca de 70 millones de euros por el extremo, una cifra que Liverpool consideró acorde a su política financiera y a la edad del futbolista.

“Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, como se basa en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador, y somos una excepción en la Premier League, especialmente en la cima, en ese aspecto”, añadió Slot.

Slot también abordó las comparaciones entre Díaz y los atacantes que llegaron a mediados de 2025. Reconoció que la falta de impacto inmediato alimenta la nostalgia por el colombiano. “Tal vez sea más justo decir que si Alex (Isak) hubiera estado en forma, ¿habríamos hablado de ello entonces también?”.

Actualmente, Liverpool marcha sexto en la Premier League y terminó tercero en la fase de liga de la Champions. En contraste, el Bayern de Lucho es líder de la Bundesliga y cerró segundo en el principal torneo europeo, con Díaz como protagonista en ambos frentes.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

