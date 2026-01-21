Luis Enrique explotó en rueda de prensa tras la derrota del PSG frente a Sporting Lisboa

Lisbon (Portugal), 20/01/2026.- Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique during the UEFA Champions League soccer match against Sporting held at Alvalade Stadium, in Lisbon, Portugal, 20 January 2026. (Liga de Campeones, Lisboa) EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Foto: EFE - ANTONIO COTRIM

“Perdimos porque es un deporte de mierda. El fútbol es una mierda”, dijo Luis Enrique en la rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 del París Saint-Germain (PSG) a manos del Sporting de Lisboa del colombiano Luis Javier Suárez. Incluso, el goleador tricolor fue la gran figura del encuentro con un doblete de antología.

No obstante, el entrenador español del actual campeón de la UEFA Champions League no dudó en bajarle el perfil a la gran hazaña del conjunto portugués. Un triunfo, que a juzgar por las declaraciones del director técnico, no fue justo, pues “es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada”.

Un tipo de declaraciones que recuerdan a las mismas que hizo este DT tras la final de la Copa Mundial de Clubes, Estados Unidos 2025, entre PSG y Chelsea. En esa ocasión, el dos veces campeón de Europa goleó 3-0 al conjunto parisino que venía de ser el monarca europeo y ganar todos los campeonatos del fútbol francés.

¿Qué dijo Luis Enrique tras la final del Mundial de Clubes?

“Aquí no hay un perdedor, hay un subcampeón. Perdedor es el que se rinde, y en el deporte no hay perdedores”, manifestó. Estas palabras reabrieron el debate de cómo y cuándo señalar el fracaso de un equipo de fútbol y qué características tiene.

Lo cierto es que desde aquella final perdida frente al Chelsea, PSG no ha podido recuperar su mejor versión. En la actual temporada de Champions League está cerca de quedarse por fuera de los ocho mejores y en la Liga de Francia marcha segundo.

Por si lo anterior fuera poco, antes de enfrentar al Sporting de Lisboa por Champions, disputó los 16avos de la copa doméstica contra el recién ascendido París FC. Este lo derrotó 1-0 en el Parque de los Príncipes y lo eliminó del torneo.

Goles de Luis Javier Suárez frente a PSG

Luego de que al París Saint-Germain le anularan dos goles, en el minuto 73, el delantero colombiano abrió el marcador. Esto producto de un rebote cazado en el área luego de un tiro de esquina del Sporting de Lisboa. No obstante, poco duró la emoción.

Tan solo cinco minutos después, un espectacular remate del georgiano Khvicha Kvaratskhelia enmudeció todo el estadio. Sin embargo, Suárez tenía una sorpresa más para la noche y la guardaría para el momento más álgido del partido.

Sobre el 90′, un fuerte remate de Francisco Trincão se estrelló en las manos del arquero parisino, que dejó el rebote para que el artillero nacido en Santa Marta rematara con la cabeza, pusiera el 2-1 final y firmara una noche pletórica e histórica de UEFA Champions League.

