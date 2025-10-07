Luis Javier Suárez brilla en Portugal: mejor jugador del mes y figura de Sporting

El delantero colombiano fue elegido por el sindicato de jugadores como el mejor futbolista de la Liga de Portugal en agosto y septiembre, tras un inicio de temporada con cinco goles y dos asistencias con el equipo de Lisboa. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

El fútbol siempre premia los momentos, y el de Luis Javier Suárez es inmejorable. El delantero samario atraviesa una etapa de plenitud que lo ha convertido, sin discusión, en el atacante colombiano más destacado del presente. Sus goles, su impacto en el Sporting de Lisboa y su creciente protagonismo en la selección lo colocan en la antesala de un 2026 que podría marcar su consagración.

Este martes, el Sindicato de Jugadores de la Liga de Portugal lo distinguió como el mejor futbolista de agosto y septiembre, un reconocimiento que ratifica su peso en el equipo dirigido por Rui Borges. No era tarea sencilla: Suárez llegó con la presión de hacer olvidar al sueco Viktor Gyökeres, figura que partió rumbo al Arsenal. Pero en lugar de sentir el vacío, el Sporting encontró en el colombiano a un líder de área, voraz y decisivo.

En apenas dos meses, Suárez convirtió cinco goles en la liga, con actuaciones que mezclaron potencia, oportunismo y constancia. Anotó un doblete ante Arouca, firmó otro par de asistencias frente al Nacional de Madeira y luego encadenó tres jornadas consecutivas viendo puerta: Famalicão, Moreirense y Estoril. Con esos registros, y un gol adicional en Champions, alcanzó siete tantos en total en lo que va de la temporada, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros del torneo portugués.

Más allá de los números, el propio Rui Borges ha destacado su influencia colectiva. “No solo hace goles, también hace brillar a sus compañeros”, dijo el técnico, subrayando una faceta menos visible pero igual de valiosa: la de un delantero que entiende el juego y potencia al grupo.

Su rendimiento también ha tenido eco en el mercado. En apenas dos años, Suárez multiplicó su valor en más del 175 %: pasó de valer 10 millones de euros cuando jugaba en el Granada a cotizarse hoy en 22 millones, según estimaciones del club lisboeta. Una evolución que refleja la madurez de un jugador que a los 27 años parece haber encontrado su punto más alto.

Ahora, el atacante se concentra con la selección de Colombia para los amistosos ante México y Canadá, con la confianza de quien sabe que está muy cerca de asegurarse un lugar en el Mundial de 2026. Suárez no solo atraviesa una buena racha: está construyendo, paso a paso, el mejor capítulo de su carrera.

