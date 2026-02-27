Publicidad

Luis Javier Suárez marcó doblete y sigue imparable con el Sporting de Lisboa: video

El delantero samario anotó en la victoria sobre Estoril y llegó a 29 anotaciones en la presente temporada. A poco más de 100 días del Mundial se le ve en buen nivel.

27 de febrero de 2026 - 10:48 p. m.
Luis Suárez celebra un nuevo doblete con la camiseta del Sporting de Lisboa.
Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA
El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser determinante este viernes en la fecha 24 de la Primera Liga de Portugal. El atacante lideró la victoria como local del Sporting frente al Estoril (3-0), en un resultado que reafirma su momento goleador y el protagonismo que ha asumido a lo largo de la temporada.

La victoria le permitió al equipo lisboeta llegar a 61 puntos, cifra que lo mantiene en la segunda posición del campeonato luso, a cuatro unidades del líder Porto. El podio de la clasificación lo completa, por ahora, Benfica, que suma 55 puntos, un poco más lejos de la pelea por el título.

Suárez tardó apenas seis minutos en abrir el marcador este 27 de febrero. Francisco Trincão lo vio que llegaba al área chica y le filtró el balón con precisión. Desde esa posición, el colombiano no falló para romper el cero en el inicio del compromiso.

Diez minutos después volvió a aparecer el samario. Tras recibir una asistencia de Morten Højlund, el delantero cruzó un remate potente que resultó inatajable para el portero Joel Robles. El segundo tanto encaminó el partido y consolidó una noche inspirada para el atacante colombiano.

El segundo tiempo fue un trámite para Sporting, que supo administrar la ventaja conseguida en la primera mitad. Con mayor tenencia de balón y un ritmo más pausado, el conjunto local enfrió el desenlace y selló su victoria con una anotación de Daniel Bragança en tiempo de adición.

Con este doblete, Suárez llegó a 29 goles en 36 partidos disputados en la temporada, números que lo ubican como el delantero colombiano más efectivo en el actual curso europeo. Su impacto en la capital portuguesa ha sido inmediato y constante, respaldado por cifras que sostienen su titularidad.

De mantenerse este rendimiento, no sería descabellado que Néstor Lorenzo, técnico de la selección de Colombia, lo considere como la primera opción en ataque para el combinado nacional, de cara al Mundial que está a poco más de 100 días para su inicio.

En esa disputa por el puesto también figuran otros atacantes colombianos con presente en Europa, como Jhon Córdoba, referente del Krasnodar ruso, y Juan Camilo Hernández, quien milita en el Real Betis de España y compite en la liga española.

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

