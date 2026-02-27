La noche de Javier Reyes: el colombiano que se quiere desatar en la jaula de la UFC

Javier Reyes, listo para debutar en la UFC. Foto: Cortesía UFC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La escena se repite una y otra vez. En realidad, siempre es la misma. Antes de entrar a la jaula, a Javier Reyes se lo come la ansiedad; le dan muchas ganas de ir al baño, le tiemblan las manos y también las piernas. Reconoce que odia esa sensación, los nervios antes de cada pelea: “Es horrible”.

Cuando se vuelven incontenibles, empieza el verdadero ritual. Calienta el cuerpo y lo esfuerza hasta que sude. La clave es mantenerse en ese umbral, para no temer, para alejar los pensamientos intrusivos: “¿Qué tal que me peguen? ¿Qué tal que yo sea lento? ¿Qué tal me pateen por acá, o qué tal que me den por este lado?”.

Entonces desaparece Javier y llega Blair. “Es como si fuera otra persona”. Se repite una y otra vez que tiene que confiar en él: “Ya lo ha hecho muchas veces. Él sí es rápido, él entra a la jaula y destruye todo”. En el octágono, el instinto asesino irrumpe. Lo siente en el pecho. Ahí se acaban las amistades. “No me gusta saludar al rival antes de las peleas, porque cuando estoy agarrado a la jaula y la suelto, siento que ya entro en modo guerra. Ahí no hay amigos. Me transformo. Blair se apodera de mí y solo me suelta cuando ya se acabó la pelea”.

Javier Reyes tiene 32 años y es de Bogotá. Apenas hasta este 2026, después de 17 años de carrera en las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), llegó al máximo escenario de su deporte, la UFC, las “grandes ligas” de la MMA y un lugar al que pocos colombianos, como Fredy Serrano o Álex “Rolo” Torres, han podido llegar. Han pasado años desde los primeros puños que dio, cuando en el colegio, inspirado por Dragon Ball Z —el anime de Gokú y los sayayines— empezó a meterse en peleas con sus amigos. Ahora se prepara para su debut. Su pesaje será hoy, pero su primera pelea en la mayor escena será este sábado, en Ciudad de México, con transmisión exclusiva de Paramount+ desde las 5:00 p.m. (hora colombiana) para toda Latinoamérica.

Javier Reyes convenció a la UFC que debía firmarlo después de la tremenda victoria que tuvo en Las Vegas el año pasado contra el estadounidense Justice Torres, en la categoría peso pluma. El colombiano ganó por nocaut técnico en un asalto que duró apenas unos minutos. Sin embargo, para llegar a la cima en la que se estrenará este fin de semana, Blair tuvo que pasar por momentos muy bajos.

El que más recuerda fue una derrota. En ese entonces, el bogotano apenas registraba ocho peleas profesionales, hoy ya acumula 22. Lo habían invitado a una serie de tres peleas en Estados Unidos, para la cual se preparó con una intensidad que nunca había tenido. “Entrené como nunca y perdí como nunca”. Las sensaciones las recuerda claras. El cuerpo tiene memoria. “En el primer round ya tenía la nariz rota y todo el tabique torcido. La boca la tenía reventada, con el labio colgando. Me dieron la paliza de mi vida, pero seguí peleando”. Reyes salió esa vez de la jaula humillado. Para colmo, a la segunda pelea fue y perdió de nuevo. Sentía mucha vergüenza, que no era bueno para ese deporte al que le había entregado su alma desde que era un niño. Silencioso y retraído, siguió entrenando más por compromiso que por ganas para la última batalla. Y si perdía, lo tenía claro, no iba a quedar otro camino que el retiro. En silencio, sin que nadie recordara su nombre. Pero no pasó así: “Me preparé desmotivado, pero mientras se acercaba la fecha me sentía cada vez más fuerte. Gané esa pelea y a partir de ahí se fueron todas mis dudas. Duré ocho años sin perder. Desde entonces, mi mentalidad cambió”.

Eso quedó atrás, ahora llegó el momento de pelear con los mejores. “Es el sueño de todo peleador. Es como cuando un niño dice que quiere jugar en el Real Madrid. Según estadísticas, solo el 0.001 % del mundo está contratado por la UFC. Ser parte de ese grupo es un sueño casi imposible”. Reyes dice que pudo llegar mucho antes a este punto. Que si él hubiese querido, hace años se habría mudado a Estados Unidos para entrenar ahí y tener más exposición. Sin embargo, ese no era el camino que quería. Su motivación era llegar desde Colombia, entrenando en su país a pesar de las carencias. “Este deporte aún no está lo suficientemente respaldado para que uno pueda dedicarse a ser atleta. En Colombia todo es fútbol. La mayoría de los peleadores trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde y luego entrenan una o dos horas, y así no se rinde igual. Ojalá con esta pelea y con la victoria que vamos a dar este sábado, los medios y las grandes empresas digan: ‘Vamos a apostarle a un deporte nuevo y apoyemos a los peleadores’”.

¿Cuántas veces Javier Reyes soñó con esa noche? Con la victoria en un estreno triunfal, con derrotar al que será su rival, el brasileño Douglas Silva de Andrade, y alzar los brazos junto a Blair en esa jaula. “Creo que desde el inicio he soñado con eso. Cada vez que peleo siento que es un paso más, un paso más. Ya son 17 años en esto y tengo más de 50 peleas contando amateur y profesional. Siento que toda esa experiencia me llevaba a este punto, a poder decir que soy peleador de la UFC”.

Blair Reyes sueña con posicionar su disciplina y que su nombre resuene. Que a partir de sus hazañas los niños que empiezan a soñar con las artes marciales se inspiren para llegar a alcanzar lo que él anhela. Ya llegó hasta acá, ya está a un paso. Su legado empezará a definirse este sábado, cuando en la Arena México, ante los ojos del mundo, un colombiano se desate en la jaula de la UFC.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador