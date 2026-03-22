Luis Javier Suárez no para de anotar en Portugal y Alverca fue su nueva víctima

Luis Suárez (der.) fue clave en la victoria 4-1 de Sporting sobre Alverca. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

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Luis Javier Suárez anotó este domingo en la victoria del Sporting Lisboa 4-1 sobre Alverca por la fecha 27 de la Primeira Liga de Portugal. El delantero samario sigue siendo determinante para su equipo y acumula otra actuación destacada en una temporada que ya lo tiene entre los delanteros más efectivos del fútbol europeo.

Gracias a su rendimiento el samario lidera la tabla de artilleros del campeonato portugués con 24 goles. Lo siguen el griego Vangelis Pavlidis del Benfica con 21 tantos y el marroquí Yanis Begraoui del Estoril con 17.

Con el triunfo de este domingo, su Sporting de Lisboa se mantiene segundo en la tabla con 65 puntos, a siete del líder Porto. El conjunto verdiblanco sigue firme en su objetivo de terminar lo más cerca posible del título, aunque la diferencia con el líder hace que la pelea por el primer lugar luzca cuesta arriba.

El gol del colombiano llegó al minuto 50. Suárez recibió un pase filtrado de Hidemasa Morita, controló el balón por el sector izquierdo, se acomodó dentro del área y sacó un remate a colocar de pierna derecha que encontró el poste izquierdo del arco de André Nogueira para marcar el 2-0 parcial.

Los demás goles del Sporting fueron obra de Pedro Gonçalves, con un doblete a los 22 y 86 minutos, y de Geny Catamo al 68. Por el local descontó el serbio Marko Milovanović al 83, en el mismo minuto en que Suárez, quien recibió una tarjeta amarilla, fue reemplazado por Rafael Nel.

Los números de Luis Suárez

En lo que va de la temporada 2025/26, Suárez acumula 33 goles, 24 de ellos en la Primeira Liga. Sumando sus siete asistencias, el delantero samario ha participado directamente en 40 goles, una cifra que lo consolida como una de las piezas más determinantes del fútbol portugués.

El pasado martes fue figura del onceno lisboeta en la Liga de Campeones. Suárez lideró la remontada del Sporting sobre el Bodo/Glimt en los octavos de final, con un gol de penalti y una asistencia que fueron claves para que el equipo luso volteara la serie y avanzara a cuartos de final por primera vez desde 1983.

Suárez fue convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos que Colombia disputará la próxima semana ante Croacia el 26 de marzo y Francia el 29, ambos en Estados Unidos. Los duelos serán claves para definir el grupo de jugadores que representará al país en el Mundial 2026.

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