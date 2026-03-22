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Real Madrid venció al Atlético en el derbi y se mantiene en la pelea por LaLiga

El cuadro merengue se impuso 3-2 con Vinicius como figura. El brasileño firmó un doblete en el Bernabéu.

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Daniel Bello
Daniel Bello
22 de marzo de 2026 - 10:43 p. m.
Vinicius Junior fue la figura del derbi madrileño en el que Real Madrid venció 3-2 a Atlético Madrid.
Vinicius Junior fue la figura del derbi madrileño en el que Real Madrid venció 3-2 a Atlético Madrid.
Foto: EFE - J.J.Guillén
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El derbi madrileño es blanco. Real Madrid derrotó 3-2 al Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu por la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025/26. Con el resultado, los merengues se mantienen a cuatro puntos del líder Barcelona y siguen vivos en la pelea por el título de la liga española.

El Aleti abrió el marcador a través de Lookman al minuto 33, tras una combinación que inició con un talonazo de Giuliano Simeone para habilitar al nigeriano para dejarlo mano a mano con Andriy Lunin. El local llegó al descanso en desventaja y con la necesidad de reaccionar para no perder terreno en la tabla.

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En el complemento, una expedición de Brahim Díaz dentro del área fue sancionada con penalti. Vinícius asumió la responsabilidad desde los 12 pasos al 52 para empatar, y apenas tres minutos después Federico Valverde arrebató un balón a la defensa rojiblanca y definió para poner el 2-1. Nahuel Molina, desde afuera del área, respondió con un disparo al ángulo que volvió a igualar el partido al 66.

A pesar de la expulsión de Valverde al 72, Real Madrid demostró su jerarquía ante la adversidad y encontró la victoria gracias a Vinícius cinco minutos después. El extremo brasileño recibió en el carril izquierdo, recortó hacia el interior y se visitó de figura gracias a un disparo ajustado desde la frontal del área que significó el 3-2 definitivo.

Horas antes, Barcelona había derrotado 1-0 al Rayo Vallecano en el Camp Nou con gol del uruguayo Ronald Araújo, lo que le permitió llegar a la jornada nocturna con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes del inicio del derbi. Los culés dependen de sí mimos para sentencias el título.

Con los resultados de este domingo, Barcelona lidera LaLiga con 73 puntos, seguido de Real Madrid con 69. Villarreal completa el podio provisional con 58 unidades. Con la derrota de este domingo Atlético de Madrid cayó a la cuarta posición con 57.

La acción en LaLiga EA Sports regresará el 3 de abril, tras el paréntesis de la Fecha FIFA. El 4 de abril, Real Madrid visitará a Mallorca y Barcelona jugará como visitante ante Atlético de Madrid, en lo que será un duelo clave en la lucha por el título. Cada punto será clave en la definición de este certamen.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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