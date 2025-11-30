¿Qué es el Deportista del Año? Palmarés, cuándo es y todo lo que debe saber

Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Todo está listo para la ceremonia del Deportista del Año 2025, la edición número 65 del premio que El Espectador y Movistar entregan desde hace más de seis décadas para reconocer a los protagonistas más sobresalientes del deporte colombiano.

Este lunes, en Bogotá, el país volverá a encontrarse con sus atletas, entrenadores y equipos en una gala que combina tradición, historia y la evolución constante del deporte nacional.

65 años de El Deportista del Año: ¿por qué es tan importante este premio?

El Deportista del Año es el reconocimiento con mayor prestigio y tradición del deporte colombiano. Ningún otro galardón en el país ha acumulado 65 años de historia ininterrumpida, convirtiéndose en un referente que trasciende temporadas y generaciones. Este premio no solo distingue el rendimiento deportivo, sino que también celebra los valores, la constancia y la trayectoria que han marcado el rumbo del deporte nacional.

El premio nació como una propuesta del periodista Mike Forero Nougués, director de la sección deportiva de El Espectador, quien en 1960 quiso impulsar la actividad física y abrir un espacio para que el país reconociera públicamente a sus mejores deportistas. Lo que comenzó como una iniciativa editorial terminó por convertirse en la ceremonia deportiva más importante del país.

Así está el palmarés del Deportista del Año

El primer ganador fue Rubén Darío Gómez, el “Tigrillo de Pereira”, figura del ciclismo nacional. Con el paso de los años, el premio ha exaltado a leyendas como Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, Antonio Cervantes “Kid Pambelé”, Ximena Restrepo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Nairo Quintana, Egan Bernal y Ángel Barajas, entre muchos otros que marcaron épocas y elevaron el nombre de Colombia en el mundo.

Entre todos ellos, los máximos ganadores son Caterine Ibargüen, con cinco premios, y Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, con cuatro, una dupla que sintetiza lo mejor del atletismo y del ciclismo en la historia del país. Sus nombres encabezan un palmarés que hoy es memoria viva del deporte colombiano.

El Gamer del Año, por primera vez

Este 2025, el premio sigue innovando. Por primera vez, se entregó el galardón al Gamer del Año, una categoría inédita que reconoce la consolidación de los esports como disciplina competitiva en Colombia.

El ganador ya está definido: Samuel Felipe Ruiz “Sorumi”, quien se impuso en la gran final tras competir en los ocho videojuegos en disputa y sumar el mayor puntaje de la temporada. Es la primera vez que un jugador de esports se integra al cuadro de honor del evento.

Estos son los nominados de la edición 2025

Con la ceremonia lista para comenzar, estas son las figuras que aspiran a quedarse con los reconocimientos de este año:

Candidatos mayores

Natalia Linares, atleta

Sebastián Muñoz, golfista

Gabriela Rueda, patinadora de velocidad

María Fernanda Timms, patinadora de velocidad

Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad

Luis Díaz, futbolista

Mayra Ramírez, futbolista

Valeria Arboleda, boxeadora

Ángel Barajas, gimnasta artístico

Jeison López, pesista

Brayan Carreño, patinador artístico

Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad

Tomás Restrepo, golfista

Camilo Vera, gimnasta artístico

Nicole Mancilla, futsalista

Nicolás Olivera, ciclista de pista

José Eber González, levantador de pesas

Sebastián Olivares, levantamiento de pesas

Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad

Isabella Bedoya, nadadora

Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas

Angie Nicoll Mejía, paratleta

José Gregorio Lemos, paratleta

Karen Palomeque, paratleta

Mayerli Buitrago Ariza, paratleta

Francisco Sanclemente, paratleta

Carlos Daniel Serrano, paranadador

Nelson Crispín, paranadador

Carolina Munevar, paraciclista

Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, selección de pesas

César Torres, selección sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala – Fedepatín

William Peña – Fedepesas

Jorge Soto – FECNA

Ramón Jesurún – Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub-20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

