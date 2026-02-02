Falleció Weymar Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez

Weymar Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez. Foto: FECODAZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano informó la triste noticias del fallecimiento de Weymar Fernando Muñoz Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez.

El principal motor del deporte en Colombia emitió un comunicado, encabezado por el presidente Ciro Solano Hurtado, en el que expresó: “Nuestra más sincera voz de solidaridad, acompañamiento y respeto en este momento de profundo dolor, a sus familiares, amigos y a toda la comunidad ajedrecística del país. Cuando las acciones están dirigidas por el corazón y la convicción, es cuando más resalta la empatía y el trabajo por una mejor sociedad.

Weymar lideró a través de la gestión el crecimiento del ajedrez colombiano y estuvo en varios pasos en importantes del desarrollo de la disciplina a nivel internacional y que contribuyeron al deporte ciencia.

Entre lo sucesos más importantes, que contó con su apoyo, está la Olimpiada Mundial de Ajedrez Juvenil que se desarrolló en Barranquilla del 16 al 23 de agosto en 2025. Un hecho clave para elevar a Colombia en relevancia en el exterior.

Dentro de su gestión, se desarrolló en el periodo entre 2023 y 2026, se destaca el acuerdo de Cooperación en Materia del Desarrollo del ajedrez con la Federación de Ajedrez de la Región de Moscú. “La muerte de Weymar Muñoz es una pérdida irreparable para su familia, amigos y para el deporte colombiano. En el tiempo que estuvo al frente de la Federación de Ajedrez, demostró ser un gran dirigente, trayendo eventos importantes al país, obteniendo resultados en eventos internacionales y bolivarianos, y fue impulsor para que el ajedrez fuera incluido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Se ganó el respeto de la dirigencia internacional.”, expresó Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

“En nombre del Comité Olímpico Colombiano estará una comisión en su honra fúnebre como un homenaje al gran dirigente y amigo que fue de nuestra organización. Paz en su tumba y brille para él la luz perpetua”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador