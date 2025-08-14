Real Madrid presentó a su nueva joya: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono (izq.) junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: Real Madrid CF

El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y ser “un hincha dentro de la cancha”

“Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, inició su discurso Mastantuono, de 18 años recién cumplidos, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

El extremo argentino, quien también puede actuar como volante ofensivo e interior, llegó al cuadro merengue procedente de River Plate, en una operación que rondó los 45 millones de euros. Jugó 64 partidos, marcó 10 goles y brindó siete asistencias en su paso por el equipo de Núñez.

“Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. (...) A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible“, prosiguió.

Mastantuono resaltó los valores que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. “Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo”.

Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo. “Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta".

Mastantuono es una de las principales promesas del fútbol argentino e incluso ya debutó con la albiceleste hace dos meses. Jugó su primer partido con la selección campeona del mundo el pasado 6 de junio, frente a Chile, en un duelo de las eliminatorias sudamericanas.

“Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, sentenció el joven talento.

