Luis Suárez, en la Champions: hora y TV para ver en vivo a Sporting de Lisboa

El goleador, que viene de brillar con la selección de Colombia, se estrena con el equipo portugués en el máximo torneo de clubes de Europa.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de septiembre de 2025 - 10:28 p. m.
Luis Suárez, goleador en Portugal.
Luis Suárez, goleador en Portugal.
Foto: AFP - FILIPE AMORIM
Luis Suárez, que viene de ser gran figura con Colombia en la última ventana de las eliminatorias al Mundial de 2026, tendrá su estreno con Sporting de Lisboa en la Champions League, en el inicio de la fase de liguilla.

El delantero colombiano, uno de los refuerzos más sonados del equipo portugués para esta temporada, se medirá frente al FC Kairat Almaty de Kazajistán, en el duelo que abre el camino de ambos en la competencia europea.

El encuentro marcará el primer capítulo de Suárez en el máximo torneo de clubes del continente, tras su llegada al Sporting en busca de consolidarse en el fútbol internacional.

Para el club lisboeta, el choque contra Kairat es clave para empezar sumando en un grupo que lo obliga a ratificar su peso en Europa. El duelo, que será a las 2:00 p.m. (hora colombiana) este jueves, se podrá ver a través de Disney+.

Kairat Almaty, por su parte, se presenta como un rival con menos historial en el certamen, pero con la motivación de sorprender en su estreno dentro de la fase de grupos.

Sporting confía en el aporte ofensivo de Suárez para abrir el marcador y dar un primer paso firme en la competencia.

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

