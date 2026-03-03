Luis Suárez marcó el gol del triunfo contra Porto en la Copa de Portugal: video

El delantero colombiano fue decisivo desde el punto penal y anotó el único gol en el 1-0 del Sporting frente al Porto, en la ida de la semifinal de la Copa de Portugal. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El colombiano Luis Suárez volvió a ser determinante en Portugal. El delantero firmó el único tanto en la victoria 1-0 del Sporting de Lisboa sobre Porto, en el compromiso de ida por las semifinales de la Copa de Portugal, y ratificó su gran momento goleador en la temporada.

En el clásico portugués disputado en el estadio José Alvalade, el atacante cafetero fue titular y desde el inicio se convirtió en una amenaza constante para la defensa rival. El encuentro, que enfrentó a los dos últimos campeones del certamen —Porto en 2024 y Sporting en la edición pasada—, se caracterizó por el equilibrio y las pocas oportunidades claras de gol.

Un penalti que definió el partido

El momento decisivo llegó al minuto 62. Una falta del marfileño Seko Fofana Fas sobre el danés Morten Hjulmand dentro del área fue sancionada como penalti. Suárez asumió la responsabilidad y no falló: remate ajustado al palo derecho del arquero y celebración en Lisboa.

El tanto significó el 1-0 definitivo y le permitió al Sporting tomar una ventaja mínima, pero importante, de cara al partido de vuelta, programado para el 22 de abril en el estadio Dragão, casa del Porto.

Temporada de alto rendimiento

El gol en Copa confirma el gran año del delantero colombiano. Suárez acumula 22 anotaciones en la Liga de Portugal, cifras que lo consolidan como uno de los hombres más determinantes del campeonato luso. Su influencia no solo se refleja en números, sino también en su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

El encuentro tuvo escasas emociones. Los postes también fueron protagonistas al impedir que el marcador se ampliara. El conjunto verdiblanco generó dos opciones claras en los pies del español Iván Fresneda, una en cada tiempo, mientras que Alan Varela estuvo cerca de marcar al inicio de la segunda parte para el Porto. Sin embargo, la paridad se rompió únicamente desde el punto blanco.

Aunque el Sporting celebró en casa, la diferencia es corta y la serie permanece abierta. Porto tendrá la oportunidad de revertir el marcador ante su público en el Dragão.

El equipo que avance a la final se medirá contra el vencedor de la otra semifinal, que disputan el Torreense —equipo de Segunda División— y el Fafe, de tercera categoría, serie que comenzó con empate 1-1 en el duelo de ida.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador