El colombiano abrió el marcador al minuto 21, tras una jugada de Irakunda que terminó con una definición de primera ante el arquero Risser. Con esta anotación, Suárez alcanzó los 47 goles en 63…

Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en Europa. El atacante colombiano anotó uno de los goles con los que el Sporting de Lisboa derrotó 0-2 a Lens , en condición de visitante, y contribuyó a que el equipo portugués sumara su segunda victoria en la fase de liga de la UEFA Champions League. Además, fue elegido como el mejor jugador del partido.

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Luis Suárez marcó en la victoria de Sporting contra Lens en la Champions League: video

El colombiano abrió el marcador al minuto 21, tras una jugada de Irakunda que terminó con una definición de primera ante el arquero Risser. Con esta anotación, Suárez alcanzó los 47 goles en 63 partidos con el Sporting de Lisboa, un registro que representa un promedio de 0,74 tantos por encuentro.

Aunque presentó molestias físicas al minuto 27, el delantero continuó en el terreno de juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Suárez fue sustituido al minuto 84 por Ioannidis, después de una actuación destacada tanto en ataque como en los duelos individuales.

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Luis Suárez, protagonista en el triunfo de Sporting de Lisboa

Lens tuvo mayor posesión del balón durante buena parte del encuentro, con un 59 % al descanso, pero le costó traducir ese dominio en goles. Al minuto 34, Ivanovic estuvo cerca de conseguir el empate con un remate que terminó estrellándose en el palo.

Las intervenciones de los arqueros Kaique y Risser también evitaron que el marcador tuviera más anotaciones. Sin embargo, el Sporting aprovechó sus oportunidades y mantuvo la ventaja frente al conjunto francés.

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El segundo gol llegó al minuto 73, cuando Doumbia protagonizó una carrera de más de 20 metros y definió ante la salida del guardameta para sentenciar el 0-2 definitivo.

Los números de Luis Suárez contra Lens

El atacante colombiano tuvo una participación determinante en la victoria del Sporting CP. Además, completó dos de tres regates, ganó siete de los nueve duelos que disputó y generó un pase clave. Estas cifras reflejan su participación en el juego ofensivo del equipo portugués, que consiguió una victoria importante fuera de casa.

Con este resultado, Sporting llegó a seis puntos en dos partidos disputados en la fase de liga de la Champions League y mantiene su inicio perfecto en la competición.

El próximo compromiso del conjunto portugués será frente al LASK, el miércoles 21 de octubre, a las 2:00 p. m. (hora de Colombia), en un nuevo desafío para Suárez y sus compañeros en el calendario europeo.

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Video del gol de Luis Javier Suárez en la Champions League

🔥🇨🇴 NUEVO GOL DE LUIS JAVIER SUÁREZ.



🇨🇴🇵🇹🤯 Llega a (7) ANOTACIONES y se convierte en el MÁXIMO GOLEADOR DE SPORTING CP EN CHAMPIONS LEAGUE. pic.twitter.com/7Zei1udGrr — Toque Sports (@ToqueSports) October 13, 2026

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