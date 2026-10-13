Kevin Viveros se afianza en la tabla de goleadores en Brasil: mire sus dos nuevos golazos

Kevin Viveros sigue haciendo historia en Brasil. El delantero colombiano anotó dos goles este lunes 12 de octubre en la victoria 4-1 de Athletico Paranaense sobre Chapecoense, por la fecha 30 del Brasileirao. Su actuación, que incluyó una espectacular…

Kevin Viveros, delantero colombiano, volvió a ser protagonista con Athletico Paranaense y se consolidó como máximo goleador del campeonato brasileño. Sus números lo ponen por encima de las principales figuras ofensivas del torneo y ya le permitieron superar una marca histórica de Carlos Tevez.

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Kevin Viveros sigue haciendo historia en Brasil. El delantero colombiano anotó dos goles este lunes 12 de octubre en la victoria 4-1 de Athletico Paranaense sobre Chapecoense, por la fecha 30 del Brasileirao. Su actuación, que incluyó una espectacular definición de taco, le permitió llegar a 21 anotaciones en el campeonato y ampliar su ventaja en la tabla de goleadores. El atacante de 26 años atraviesa el mejor momento de su carrera y se consolida como una de las principales figuras del fútbol brasileño.

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El encuentro, disputado en la Arena Condá de Chapecó, comenzó con una clara superioridad del equipo visitante. Leozinho abrió el marcador a los seis minutos y Luiz Gustavo aumentó la ventaja cerca de la media hora. Apenas tres minutos después apareció Viveros, quien aprovechó un tiro de esquina desviado por Gilberto en el primer palo para empujar el balón prácticamente sobre la línea. Fue una definición sencilla, pero otra muestra de su capacidad para encontrar espacios dentro del área.

🔥🇨🇴 GOL de Kevin Viveros en la victoria de Atletico Paranaense sobre Chapecoense.



Anotación número 20 del colombiano en esta edición del Brasileirao. pic.twitter.com/paaO8JmKso — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 12, 2026

La mejor jugada del colombiano llegó en el segundo tiempo. Después del descuento de Maurício Garcez, que puso el 3-1 a los 71 minutos, Athletico respondió inmediatamente. Stiven Mendoza participó en una acción por la banda izquierda y Dudu envió un pase rastrero hacia el área pequeña. Allí estaba Viveros, quien resolvió de espaldas al arco con un taco que descolocó al arquero y selló la goleada. Una definición de gran calidad técnica que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

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El doblete confirmó una tendencia que viene marcando la temporada del colombiano: su capacidad para aparecer en momentos decisivos. Viveros había anotado también el pasado 8 de octubre en el empate 2-2 contra Atlético Mineiro. Con sus tres goles en los últimos dos encuentros, llegó a 21 tantos en 28 partidos de la Serie A, para un promedio de 0,75 anotaciones por presentación. Es decir, marca tres goles por cada cuatro partidos disputados.

🔥🇨🇴 Fue DOBLETE de Kevin Viveros en la victoria de Atlético Paranaense 🇧🇷 sobre Chapecoense.



El colombiano llegó a 21 goles en 30 partidos del Brasileirao. pic.twitter.com/3isDDCrvT6 — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 13, 2026

Kevin Viveros domina la tabla de goleadores del Brasileirao 2026

La diferencia con sus perseguidores es considerable. Después de la jornada 30, Viveros lidera la clasificación con 21 goles, cinco más que Pedro, delantero de Flamengo, que acumula 16. En la tercera posición aparece Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, con 14 anotaciones para Santos. El colombiano supera por siete goles al tercero de la clasificación y su producción individual es un 31,25 % superior a la de Pedro, su principal competidor por el reconocimiento de máximo artillero.

Más atrás aparecen Carlos Vinícius, de Grêmio; Jonathan Calleri, de São Paulo; Danilo, de Botafogo, y Luciano Juba, de Bahia, todos con diez goles. El siguiente escalón lo comparten Flaco López, John Kennedy, Luciano, Matheus Pereira, Renê y Samuel Lino, con nueve. Las cifras corresponden a la tabla actualizada tras los partidos del lunes y contrastada con el registro de Globo Esporte. Algunas clasificaciones publicadas anteriormente todavía muestran 19 goles de Viveros o nueve de Danilo, pero no incorporan todos los resultados de la última jornada.

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Más allá de la diferencia en la tabla, los números también reflejan la dimensión de su temporada. Viveros ya igualó los 21 goles con los que Kaio Jorge terminó como máximo artillero del Brasileirao en 2025. Además, la regularidad del colombiano resulta especialmente significativa porque ha alcanzado esa cifra en apenas 28 encuentros. Si mantiene su promedio de 0,75 tantos por partido, podría terminar el campeonato con registros que lo acerquen a algunas de las campañas goleadoras más destacadas de los últimos años.

Kevin Viveros hablando en portugués para @geglobo luego de anotar dos goles con Paranaense y afianzarse en la tabla de goleadores del Brasileirao (21) 🇨🇴⚽✅

pic.twitter.com/k8WMjZbgRG — Tito Puccetti (@titopuccettic) October 13, 2026

Kevin Viveros superó a Carlos Tevez e igualó a Víctor Hugo Aristizábal

El doblete contra Chapecoense también tuvo consecuencias históricas. Con sus 21 anotaciones, Viveros superó el registro de Carlos Tevez, quien consiguió 20 goles con Corinthians en 2005. De esta manera, se convirtió en el futbolista extranjero con más goles durante su primera temporada en la máxima categoría brasileña. El argentino necesitó 29 partidos para alcanzar su marca, mientras que el colombiano lleva 28. En otra clasificación histórica, la de extranjeros con más tantos en una misma edición, Viveros ya igualó a Víctor Hugo Aristizábal, autor de 21 goles con Cruzeiro en 2003.

Su siguiente desafío es acercarse a Germán Cano, dueño del récord de 26 anotaciones para un extranjero en una edición del Brasileirao, conseguido con Fluminense en 2022. Viveros necesita cinco goles para igualarlo y seis para superarlo. También tiene una marca por alcanzar dentro de Athletico Paranaense: acumula 33 tantos en todas las competiciones desde su llegada y es el segundo máximo goleador extranjero de la historia del club, por detrás del también colombiano David Ferreira, quien consiguió 39 entre 2005 y 2008.

La extraordinaria campaña del delantero también está acompañada por el crecimiento de su equipo. Con el triunfo sobre Chapecoense, Athletico Paranaense llegó a 53 puntos y ascendió a la tercera posición del Brasileirao, detrás de Flamengo y Palmeiras. El conjunto de Curitiba está consolidado en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores y tendrá un exigente compromiso contra Palmeiras en la siguiente jornada. Mientras tanto, Viveros continúa acumulando argumentos para convertirse en una alternativa importante en el ataque de la selección de Colombia. Su presente en Brasil ya no se explica únicamente por un golazo de taco: sus estadísticas lo han convertido en uno de los delanteros más determinantes del campeonato.

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