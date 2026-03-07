Publicidad

Así le fue a Colombia en su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Después de caer con Puerto Rico y Canadá, ahora el reto para Colombia este domingo será enfrentar al favorito del grupo: Cuba.

Agencia AFP
07 de marzo de 2026 - 07:52 p. m.
La selección de Colombia.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol, vía Instagram
Colombia complicó su andar en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol este sábado al caer 8-2 contra Canadá en una jornada marcada por desaciertos en las almohadillas del Estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico.

Michael Arroyo inició el partido con un imparable para los cafeteros, luego falló al no avanzar en un out de sacrificio de Harold Ramírez y lo retiraron en el plato en un batazo a primera base de Reynaldo Rodríguez.

Fue el anticipo de una jornada frustrante para el equipo de José Mosquera, quien tampoco tuvo fortuna con una zona de strike bastante particular por parte el umpire, Junior Valentine.

Colombia buscaba repetir la historia del 2017, cuando derrotó a Canadá 4-1 y logró su primera victoria en un Clásico Mundial, y con eso, meterse a la pelea por superar la fase de grupos.

El jardinero Owen Cassie rompió el empate conectando una recta directo al jardín derecho para apuntar el primer jonrón de Canadá en el Clásico Mundial 2026 y sumar dos rayitas a la cuenta de los norteamericanos en la segunda entrada.

Colombia, que había acortado distancias con un imparable de Arroyo, tuvo problemas con el relevo cuando una base por bolas a Abraham Toro le permitió a los canadienses extender la ventaja en el tercer episodio.

Con hombres en primera y segunda, Josh Naylor pegó batazo al jardín central llevando al plato a Denzel Clarke en una carrera clave en el encuentro.

Los sudamericanos no bajaron los brazos e intentaron meterse al partido con un doble de Harold Ramírez que impulsó a Michael Arroyo pero Gio Urshela, siendo la carrera de la ventaja, falló con dos hombres en base en la parte alta de la octava.

Urshela, uno de los principales referentes del equipo colombiano y actual jugador de los Mellizos de Minnesota, cuenta con 168 partidos en las Grandes Ligas de béisbol desde su debut en la temporada 2013.

Aprovechando el buen momento generado desde la lomita, Canadá aseguró la victoria con un triple de Abraham Toro, un sencillo de Bo Naylor y un out de sacrificio de Denzel Clarke que decretaron el 8x2 definitivo.

Colombia, que este domingo irá contra Cuba, cae al último lugar del Grupo A que cerrará su segunda jornada esta tarde con el duelo entre Puerto Rico y Panamá, mientras que Canadá, que tuvo descanso el viernes, triunfa en su partido debut.

Por Agencia AFP

