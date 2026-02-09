Así se disputará la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026

El plato fuerte de la sexta fecha será el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali en el Pascual Guerrero. Foto: América de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con una tabla apretada y varios partidos pendientes por reprogramaciones, el torneo se prepara para una sexta jornada atípica entre semana con viajes exigentes para algunos equipos y decisiones administrativas que siguen condicionando el desarrollo del campeonato.

El cierre de la fecha 5 dejó a Internacional de Bogotá como líder, con 10 puntos sobre 15 posibles, tras su victoria 2-1 como visitante contra Independiente Medellín. Detrás aparece Deportivo Pasto, segundo, luego del empate sin goles frente a Atlético Bucaramanga, que completa el podio.

Junior, con su goleada 3-0 sobre Boyacá Chicó, escaló al cuarto lugar, igualado en puntos con Llaneros, uno de los equipos que mejor ha capitalizado el inicio del torneo. Tolima, pese a caer, sigue en zona alta, mientras que seis equipos comparten siete unidades, con la diferencia de gol como único separador.

La tabla aún está incompleta, debido a los aplazamientos por el estado del césped de El Campín, situación que dejó sin acción en la fecha anterior a Atlético Nacional y América de Cali.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

La sexta jornada se jugará de martes a viernes, un formato poco común que exigirá ajustes rápidos. La logística, la rotación de nómina y la gestión física pasan a ser tan importantes como lo futbolístico.

No todos los equipos llegan en igualdad de condiciones. Algunos vienen con ritmo competitivo, otros regresan tras jornadas sin jugar, y varios deben adaptarse a cambios de sede y viajes consecutivos.

Uno de los partidos, más atractivos, por el contexto más que la tradición, será el cruce entre Llaneros y Deportivo Pasto, programado para el martes en Villavicencio. Ambos están en la parte alta y buscan no perder terreno en una tabla corta.

El miércoles, Internacional de Bogotá recibirá a Deportivo Cali en Techo. Para el líder, será una prueba de sostener su condición; para el Cali, una oportunidad de consolidarse dentro del grupo de los ocho.

El jueves concentra tres partidos con lecturas distintas. Once Caldas vs. Junior, en Manizales, aparece como un choque directo entre equipos con aspiraciones altas. Más tarde, Atlético Nacional vuelve a escena frente a Fortaleza en el Atanasio Girardot.

El viernes, el foco estará en el Pascual Guerrero, con América de Cali vs. Independiente Santa Fe, un duelo que siempre tiene peso propio y que, en este contexto, puede marcar tendencia para ambos.

Así se jugará la fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1

Martes 10 de febrero

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín (4:00 p.m.)

Llaneros FC vs. Deportivo Pasto (6:20 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima (8:30 p.m.)

Miércoles 11 de febrero

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Cali (4:20 p.m.)

Jueves 12 de febrero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC (4:10 p.m.)

Once Caldas vs. Junior FC (6:20 p.m.)

Atlético Nacional vs. Fortaleza FC (8:30 p.m.)

Viernes 13 de febrero

América de Cali vs. Independiente Santa Fe (8:00 p.m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador