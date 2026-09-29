Manchester City fue declarado culpable de graves infracciones financieras: ¿qué sigue?

El proceso, que examinó lo ocurrido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, concluyó que el conjunto inglés utilizó una serie de acuerdos que no…

Manchester City quedó en el centro de uno de los mayores casos disciplinarios de la historia de la Premier League. Una comisión independiente declaró culpable al club de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras durante nueve temporadas , además de confirmar la mayoría de las acusaciones relacionadas con su falta de colaboración durante la investigación de la Liga.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El proceso, que examinó lo ocurrido entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, concluyó que el conjunto inglés utilizó una serie de acuerdos que no reflejaban las condiciones reales de sus operaciones comerciales y financieras. Según la comisión, esas maniobras permitieron al club inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos con el objetivo de aparentar el cumplimiento de las reglas económicas.

Publicidad

BREAKING: The Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate with… — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 29, 2026

Acuerdos comerciales cuestionados

Uno de los puntos centrales del fallo está relacionado con contratos considerados “simulados” por la comisión. Manchester City habría establecido este tipo de acuerdos con varios de sus socios comerciales, mientras que en otros casos se habría apoyado en convenios de características similares.

La Premier League explicó que algunos de esos acuerdos formaban parte de un esquema de financiación encubierta. Las compañías patrocinadoras solamente debían asumir una parte de los valores correspondientes a sus contratos, mientras que el resto era financiado por Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), entidad propietaria del club.

La comisión también determinó que existieron otros acuerdos financiados por ADUG que permitieron a Manchester City registrar gastos operativos inferiores a los que realmente había asumido. A esto se sumó un acuerdo considerado “simulado” con Fordham, empresa que había adquirido los derechos de imagen de jugadores del club y cuya operación también estaba financiada por ADUG.

De acuerdo con la Premier League, el propósito de estas estructuras era aumentar artificialmente los ingresos y reducir los costos en más de 900 millones de libras durante el periodo analizado.

Cuentas que no reflejaban la situación financiera

La comisión concluyó que, como consecuencia de esos mecanismos, Manchester City presentó cuentas incorrectas y ocultó la verdadera situación de sus finanzas tanto a sus auditores como a los organismos reguladores del fútbol.

El fallo determinó que el club no informó de manera precisa sus ingresos y gastos para efectos de las normas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League ni de las reglas de licencias de clubes y Fair Play Financiero de la UEFA.

La consecuencia señalada por la comisión es relevante: si todos los acuerdos hubieran sido registrados correctamente en las cuentas del club, Manchester City habría incumplido de manera considerable los límites de gasto establecidos tanto por la Premier League como por la UEFA.

Le recomendamos leer: Fernando Alonso confirmó que estará en la Fórmula 1 en 2027: ¿con qué equipo?

El organismo también concluyó que el club incumplió de forma significativa las restricciones de gasto de ambas instituciones durante el periodo estudiado.

La investigación también encontró falta de colaboración

El expediente no se limitó a las operaciones financieras. Durante los cuatro años que duró la investigación de la Premier League, la comisión encontró múltiples incumplimientos por parte de Manchester City de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe.

De las cuatro acusaciones formuladas en este apartado, tres fueron confirmadas. La comisión concluyó que el club realizó esfuerzos coordinados para detener y obstaculizar la investigación de la Liga.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, señaló que la decisión establece los hechos relacionados con lo ocurrido en Manchester City durante ese periodo y consideró que el fallo confirma la decisión de la Liga de llevar adelante el caso.

Masters también sostuvo que el cumplimiento de las reglas es una responsabilidad fundamental de la Premier League para proteger la integridad de la competencia y mantener unas condiciones competitivas y justas para los clubes y los aficionados.

Publicidad

La sanción todavía está pendiente

Aunque los cargos fueron considerados probados, Manchester City todavía no conoce la sanción que deberá afrontar. La Premier League confirmó que ese asunto será tratado por separado en una nueva audiencia.

Masters calificó el proceso disciplinario y la decisión como los más significativos en la historia de la Premier League, pero señaló que todavía existen elementos del caso por resolver, entre ellos precisamente el castigo que corresponderá por las infracciones acreditadas.

Publicidad

Le podría interesar: Brasil remontó y goleó a Australia en amistoso FIFA, pero hay preocupación por Raphinha

La Liga aseguró que, una vez conocida la decisión de la comisión, buscará avanzar con rapidez en la siguiente etapa para establecer una resolución definitiva.

Una versión redactada del fallo de la comisión independiente ya fue publicada. Manchester City tiene derecho a apelar la decisión y dispone hasta el viernes 2 de octubre para ejercer ese recurso.

Publicidad

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador