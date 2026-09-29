El contrato que Alonso había firmado con Aston Martin terminaba al finalizar la temporada 2026, por lo que durante los últimos meses fueron constantes las preguntas sobre su…

La incertidumbre sobre el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 terminó: el piloto español continuará con Aston Martin en 2027 , luego de que la escudería confirmara una extensión de su vínculo. El anuncio despeja una de las principales dudas que rodeaban al mercado de pilotos de cara a la próxima temporada y mantiene al bicampeón mundial junto a Lance Stroll.

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Fernando Alonso confirmó que estará en la Fórmula 1 en 2027: ¿con qué equipo?

El contrato que Alonso había firmado con Aston Martin terminaba al finalizar la temporada 2026, por lo que durante los últimos meses fueron constantes las preguntas sobre su continuidad. Finalmente, el equipo confirmó que Alonso y Stroll conformarán su alineación de pilotos para 2027.

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El anuncio apunta a que el español firmó una extensión por un año, aunque Aston Martin utilizó una expresión que va más allá de esa duración al señalar que el nuevo acuerdo “reafirma el compromiso a largo plazo del español con el equipo y la marca Aston Martin”.

La referencia a la marca tiene especial importancia. El acuerdo firmado por Alonso en 2024 ya contemplaba la posibilidad de que, cuando termine su carrera como piloto de Fórmula 1, continúe vinculado a Aston Martin en un papel diferente al de competidor.

Alonso comenzó su trayectoria en la máxima categoría en 2001, con Minardi, y a sus 45 años afrontará una temporada más como piloto de Aston Martin.

Una renovación marcada por las dudas sobre el rendimiento

La continuidad del español llega después de un complicado inicio de Aston Martin en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1. El AMR26 llegó tarde a los entrenamientos y con sobrepeso, mientras que posteriormente quedaron expuestos los problemas del motor Honda durante la pretemporada en Bahréin y las primeras carreras de 2026.

La situación alimentó las dudas sobre si Alonso estaría dispuesto a continuar otro año en un proyecto que, durante buena parte de la temporada, se mantuvo en las últimas posiciones de la parrilla.

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El panorama comenzó a cambiar con las actualizaciones introducidas en Hungría, antes del parón de verano, y con el nuevo motor que Honda llevó a Zandvoort en la carrera siguiente. Aunque las mejoras permitieron elevar el rendimiento, Aston Martin todavía ha tenido dificultades para escapar de los últimos puestos en la mayoría de los grandes premios.

En ese contexto, Alonso ha sido el responsable de los tres puntos que suma Aston Martin en 2026, mientras que Stroll todavía no ha completado una carrera.

Adrian Newey y Honda, claves para mirar hacia 2027

Uno de los grandes interrogantes que rodeaban el proyecto era cómo funcionaría la llegada de Adrian Newey al frente del diseño del monoplaza que finalmente conduciría Alonso. El británico, considerado el diseñador más exitoso de la Fórmula 1 en cuanto a títulos obtenidos con sus coches, había expresado anteriormente su pesar por no haber trabajado con el español durante su carrera.

Alonso había dejado claro que solo contemplaría continuar después de 2026 si Aston Martin conseguía demostrar avances con las actualizaciones de Budapest y Zandvoort. Un eventual regreso a Alpine también apareció entre las posibilidades, pero esa opción finalmente no prosperó.

El progreso del monoplaza fue uno de los elementos que entraron en la decisión, aunque el piloto también tuvo en cuenta la evolución prevista de las normas de motores para 2027.

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Honda recibió recursos adicionales dentro del límite de costes para los fabricantes de motores, con hasta 19 millones de dólares, bajo el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora. La intención de este mecanismo es evitar que un fabricante mantenga durante demasiado tiempo una ventaja de potencia sobre sus rivales.

Además, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, abrió la puerta a posibles modificaciones adicionales del reglamento para ayudar a Honda a reducir la distancia con los equipos líderes en 2027. Según sus declaraciones, la situación de Alonso fue uno de los motivos considerados para explorar esos cambios.

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Todavía no está definido qué forma tendrían esas modificaciones. Entre los cambios ya acordados aparecen ajustes en el flujo de combustible para modificar el reparto entre el motor de combustión y los sistemas eléctricos, además de carreras más cortas en 2027.

El mercado de pilotos para 2027 se reduce

Con Alonso confirmado nuevamente en Aston Martin, también se estrecha el espacio disponible en la parrilla para la próxima temporada. Lance Stroll continuará como su compañero, mientras que el movimiento pendiente más claro queda en Haas, que debe definir quién ocupará el lugar de Esteban Ocon.

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La continuidad de Alonso también deja menos asientos disponibles para jóvenes pilotos que buscan dar el salto desde la Fórmula 2 u otras categorías.

Por ahora, el bicampeón mundial seguirá en la parrilla y tendrá una nueva oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar el proyecto de Aston Martin en una etapa en la que el equipo espera que el trabajo de Newey, la evolución de Honda y los cambios reglamentarios permitan reducir la distancia con los equipos de punta.

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