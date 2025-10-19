David Alonso brilla en el GP de Australia de Moto2 con un nuevo podio

El piloto colombiano de Moto2 David Alonso, del CFMOTO Inde Aspar Team, a bordo de su Kalex. Foto: EFE - Javier Cebollada

El colombiano David Alonso volvió a destacarse en Moto2. Este domingo, el piloto de 19 años firmó un brillante segundo lugar en el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Phillip Island, y consiguió su tercer podio en su temporada de debut en la categoría intermedia del motociclismo.

La victoria fue para el local Senna Agius (Liqui Moly), quien dominó de principio a fin con un ritmo implacable y cruzó la meta con casi seis segundos de ventaja sobre Alonso. El brasileño Diogo Moreira (Italtrans) completó el podio, en una carrera que tuvo un grupo perseguidor compacto.

El piloto australiano, compañero del líder del campeonato Manuel González, impuso condiciones desde los primeros giros. Alonso supo aprovechar los errores de sus rivales, primero superando a Moreira y luego manteniéndose firme en el grupo de cabeza pese a las condiciones cambiantes de la pista.

A tres vueltas del final, el piloto colombiano del CFMoto Aspar se asentó en la segunda posición y resistió los ataques del motorista brasileño hasta el final de la carrera.

Con este resultado, Alonso ascendió al top 10 de la clasificación general del campeonato, un logro notable teniendo en cuenta que es su primer año en Moto2 tras su paso dominante por Moto3, donde el año pasado fue subcampeón mundial.

La carrera también fue clave en la lucha por el título: González (séptimo) retuvo por apenas dos puntos de ventaja el liderato sobre Moreira (245). Los tres grandes premios que restan, el de Malasia, el de Portugal y el de la Comunidad Valenciana, serán claves para la lucha entre ambos.

