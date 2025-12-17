Marino Hinestroza, a Boca Juniors: revelan estado de las negociaciones, casi oficial

Marino Hinestroza falla en la serie de penaltis por los octavos de final de la Copa Libertadores entre São Paulo y Atlético Nacional en el estadio Morumbi en São Paulo. Foto: EFE - Isaac Fontana

Marino Hinestroza fue el mejor jugador de la Liga Betplay Dimayor 2024-II. Su talento natural y su destacada actuación durante los cuadrangulares y la gran final frente a Deportes Tolima ayudó a que Atlético Nacional consiguiera su estrella 18.

Sin embargo, el extremo de 23 años no pudo mantener la buena forma durante 2025 que término con más decepciones que alegrías para él y su club. Sin embargo, ofertas por el colombiano no hicieron ni hacen falta, y mucho menos de equipos grandes.

En este caso, Boca Juniors busca concretar el traspaso de Hinestroza para que el número 18 de Nacional haga parte del Xeneize en 2026. Aunque el conjunto Verde pedía USD 10 millones de dólares por el pase del jugador, todo parece indicar que el club argentino logró cerrar este fichaje en siete millones.

Eso sí, el pago se haría en dos partes: USD cinco millones al concretarse la compra y los dos millones restantes por objetivos a cumplir. En caso de oficializarse, no sería la venta más cara en la historia de Atlético Nacional, pero sí un traspaso importante desde el punto de vista económico.

¿Nacional venderá a Marino Hinestroza?

A pesar de que hasta el momento no hay una respuesta formal de parte del Verde de la Montaña, en Buenos Aires hay optimismo con que Hinestroza se pueda vestir de azul y oro para el próximo año, en lo que sería el primer fichaje del técnico Claudio Úbeda.

En caso de que, finalmente, Marino Hinestroza salga del Rey de Copas, el conjunto paisa tendrá que pensar rápidamente en su remplazo. Mucho más teniendo en cuenta sus compromisos internacionales en 2026 y el objetivo de volver a levantar el título de liga en Colombia.

Además, también flota en el aire la posible salida de Alfredo Morelos, quien termina su préstamo con Nacional en diciembre de 2025. Otro baluarte muy importante para el bicampeón de América durante el más reciente campeonato de liga.

¿En qué equipos ha jugado Marino Hinestroza?

Luego de hacer su debut con Orsomarso en la segunda división de Colombia, Hinestroza tuvo un breve paso por América de Cali. Después de eso, pasó dos años en México al servicio del Pachuca coronándose campeón del torneo apertura 2022.

De allí dio el paso al Columbus Crew de la MLS en Estados Unidos antes de llegar a Atlético Nacional a mediados de 2024. Sin duda, esta ha sido la etapa más exitosa en su carrera profesional, logrando una liga, una copa y una superliga en un lapso de tres meses.

Solo el tiempo dirá si los días del futbolista caleño en Nacional están contados o podrá hacer parte de la nómina Verdolaga en 2026. Un año que esperan sea como deberían ser todos en un equipo como el Verde de la Montaña: lleno de títulos.

