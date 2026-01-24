Real Madrid duerme como líder en España gracias a un doblete de Kylian Mbappé

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé marca su segundo gol de penalti durante el partido de la jornada 21 de LaLiga frente al Villarreal en el estadio de La Cerámica. Foto: EFE - Kai Forsterling

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid tomó la punta de la Liga de España, al menos de manera momentánea. Su victoria 2-0 sobre el Villarreal en el estadio de La Cerámica le permitió llegar a 51 puntos, dos más que el FC Barcelona, el cual todavía no juega por la fecha 21. Aun así, el doblete de Kylian Mbappé es un síntoma de mejoría en medio de una temporada tan complicada.

Si bien durante el primer tiempo el cuadro merengue no fue capaz de generar una verdadera ocasión de peligro, durante el segundo tiempo, el delantero francés se desató en ataque. Todo comenzó en el minuto 47, cuando Mbappé logró cazar un rebote en el área para marcar el 1-0. Finalmente, en el 90+4, “Kiki” picó un penal para decretar el 2-0 final.

¿Cuándo juega el Barcelona?

Aunque hoy el Madrid dormirá como el puntero de la liga española, si Barcelona vence al Real Oviedo este domingo 25 de enero de 2026, tendrá que volverse a conformar con el segundo lugar. Aunque, si el recién ascendido logra al menos arañar un punto en el Camp Nou, el Real Madrid se mantendrá en la cima de LaLiga.

Eso sí, desde la estadística parece un hecho por lo menos improbable, pues el conjunto culé no ha dejado escapar como local ni un solo punto en la actual temporada. Han sido 27 puntos producto de nueve partidos y nueve victorias, que parecen no estar cerca de acabarse.

No obstante, no hay que perder de vista que el cuadro catalán viene de una derrota a domicilio frente a la Real Sociedad. Por lo que, aunque parezca poco probable, no hay que descartar que el Barcelona pueda tropezar en esta jornada número 21 de la liga española.

Real Madrid respira hondo y vuelve a comenzar

A pesar de las sendas derrotas frente a Barcelona en la final de la Supercopa y Albacete para quedar eliminado de la Copa del Rey, el equipo madridista viene en alza desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, a pesar de que algunos nombres del vestuario pesen más.

La victoria 2-0 frente al Levante por liga y 6-1 contra el Mónaco por UEFA Champions League han calmado las aguas en Madrid. Y aunque esto no es suficiente en un club donde la exigencia es ganarlo todo, todas las temporadas, es un buen comienzo para Arbeloa.

Habrá que esperar el encuentro de este miércoles 29 de enero ante el Benfica por la última fecha de la fase de grupos de la Champions. Un reto importante para el Real Madrid y que no puede darse el lujo de perder si aspira a clasificarse directamente a octavos de final.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador