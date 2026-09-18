Mbappé rompió con Nike y sorprendió con su nueva marca de guayos

Mbappé estuvo ligado a Nike desde que tenía apenas nueve años, en 2006, en una relación que se extendió durante prácticamente toda su carrera. Ahora, con 27 años,…

Kylian Mbappé cambia de camiseta, pero esta vez fuera de la cancha. El delantero de Real Madrid puso fin a una relación de casi dos décadas con Nike y se convirtió en la gran apuesta de On , la compañía suiza que prepara su entrada al mercado de los guayos de fútbol. El francés será la imagen principal de este nuevo proyecto y, además, tendrá participación accionaria en la empresa.

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Mbappé estuvo ligado a Nike desde que tenía apenas nueve años, en 2006, en una relación que se extendió durante prácticamente toda su carrera. Ahora, con 27 años, decidió tomar un nuevo camino y rechazó también la posibilidad de continuar con alguna de las grandes marcas que dominan el mercado, como Adidas o Puma.

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On da el salto al fútbol con Mbappé como principal figura

La llegada del francés representa la incursión más ambiciosa de On en el fútbol. La empresa, fundada en Suiza en 2010, se hizo conocida principalmente por sus productos para running y posteriormente amplió su presencia a disciplinas como el tenis.

Uno de los movimientos que impulsó su crecimiento fue la llegada de Roger Federer en 2019, en un acuerdo en el que el extenista recibió participación en la compañía. On también cuenta entre sus deportistas con figuras como Iga Swiatek y Ben Shelton.

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Para su desembarco en el fútbol, la compañía sumó además a Thierry Henry, exjugador de Francia y Arsenal, como director de fútbol. Aunque su papel se mantuvo en reserva durante un tiempo, Henry trabaja en la empresa desde 2025 y tuvo participación en el proceso que terminó con la llegada de Mbappé.

On confirmó que el delantero estará involucrado directamente en el desarrollo de sus productos. Mbappé trabajará con los equipos de producto de la compañía, aportando su experiencia para el diseño y las pruebas de los futuros guayos y prendas de fútbol. También será embajador global de la marca, con un vínculo que irá más allá de este deporte.

“Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir algo completamente nuevo juntos”, señaló Mbappé, quien también destacó su intención de aportar su experiencia y perspectiva para impulsar la innovación.

Mbappé tendrá participación en la compañía

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es que los términos económicos no fueron revelados, pero el delantero sí recibirá participación accionaria en On.

David Allemann, fundador de la compañía, explicó que la intención no es simplemente competir con las marcas tradicionales del fútbol. La empresa busca entrar al mercado con nuevos conceptos, innovación y diseño, y considera a Mbappé como una pieza central para construir esa identidad.

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Los primeros guayos de On llegarán al mercado minorista en 2027 y serán productos de gama premium. Sin embargo, Mbappé no tendrá que esperar hasta entonces para aparecer con la nueva marca: se espera que utilice los guayos durante las próximas semanas.

Además, el francés aparecerá utilizando los productos de On en EA Sports FC 2027, cuya fecha de lanzamiento mundial está prevista para el 25 de septiembre.

Una relación que terminó después de casi 20 años

Nike recordó el vínculo con Mbappé desde su infancia y destacó los momentos compartidos durante casi dos décadas. La compañía señaló que el francés fue una figura importante para Nike Football y le deseó éxito en la siguiente etapa de su carrera.

El cambio también refleja una tendencia dentro de los grandes deportistas: buscar una relación más cercana con las marcas y una mayor participación en el desarrollo de los productos.

On ha construido buena parte de su expansión alrededor de atletas que tienen un papel destacado dentro de la compañía. Federer, por ejemplo, se convirtió en accionista, mientras que deportistas como Swiatek y Shelton llegaron en momentos importantes para el crecimiento de la marca en el tenis.

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Ahora, el desafío será trasladar esa estrategia al fútbol. Y para hacerlo, On eligió a uno de los jugadores más reconocidos del mundo como su primera gran figura.

La compañía también extendió su relación con la futbolista suiza del Barcelona, Sydney Schertenleib, quien había llegado como embajadora de productos de entrenamiento y estilo de vida en diciembre de 2025 y ahora también participará en el desarrollo y uso de guayos.

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Con Mbappé como rostro principal, On comienza así una nueva etapa: pasar de las pistas de atletismo y tenis a las canchas de fútbol y competir en un mercado dominado durante años por las grandes marcas deportivas.

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