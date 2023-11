Megan Rapinoe se despidió del fútbol con lesión y derrota en una final

Megan Rapinoe de OL Reign (der.) se sienta en el campo después de una lesión durante el partido del campeonato NWSL entre OL Reign y Gotham FC en el estadio Snapdragon de San Diego, California, EE. UU., 11 de noviembre de 2023. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Megan Rapinoe, una de las mayores estrellas del fútbol femenino de la última década, vivió el sábado una amarga despedida de las canchas al caer lesionada en el inicio de la final de la liga estadounidense, que su OL Reign perdió 2-1 ante Gotham FC.

El Gotham FC, que el año pasado acabó en la última posición de la tabla, conquistó su primer título de la liga NWSL gracias a un gol decisivo de Esther González, integrante de la selección española que ganó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La final recibió este año una mayor atención por ser el último partido de la extraordinaria carrera de Rapinoe, ganadora del Balón de Oro en 2019 y pieza clave de la selección estadounidense campeona de los Mundiales de 2015 y 2019.

La delantera, uno de los íconos del deporte estadounidense tanto dentro como fuera de las canchas, anunció en julio que colgaba las botas al final de esta temporada con el OL Reign de Seattle, al que aspiraba a liderar hasta el primer título de su historia.

Pero la despedida de Rapinoe dio el sábado un vuelco dramático cuando, con menos de tres minutos disputados de la final, sufrió la lesión en una acción sin contacto.

Rapinoe, de 38 años, cayó en el césped cuando presionaba la salida de balón de la defensa rival. Visiblemente emocionada, la delantera fue atendida por el equipo médico y luego ayudada a levantarse y a abandonar el campo cojeando.

Conmocionados, los 25.011 aficionados del estadio Snapdragon de San Diego (California) se pusieron en pie para ovacionar a una jugadora cuyo impacto ha trascendido los terrenos de juego.

“Ha sido duro. Definitivamente no es como me imaginaba este último partido. Estoy segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, declaró Rapinoe con lágrimas a la cadena CBS Sports tras el partido.

“Gracias a todos los que me han acompañado en este viaje durante todo este tiempo, ha sido increíble. Quizá aparte de esto, no podría haberlo escrito de otra manera”, agregó. “Aunque ha sido una noche dura, estoy muy agradecida de estar aquí y muy orgullosa de nuestro grupo”.

Un campeón con acento español

Antes de acabar la temporada con su club en esta final, Rapinoe había puesto fin en septiembre a su exitosa trayectoria con la selección, con la que anotó 63 goles en 203 partidos a lo largo de más de 17 años.

Ganándose la oposición de republicanos como Donald Trump, Rapinoe ha sido también una de las más firmes voces del deporte estadounidense en favor de la igualdad de género, los derechos LGBT+ y otras causas sociales y raciales.

Su pareja, la ex basquetbolista Sue Bird, estuvo también presente el sábado en el estadio presenciando la final ganada por el Gotham FC, franquicia de la que es accionista minoritaria junto a otras figuras como la estrella de la NBA Kevin Durant y el ex ‘quarterback’ Eli Manning.

Poco después de perder a su líder, el OL Reign encajó el primer gol del partido en el minuto 24 en una espectacular jugada por la banda derecha de Midge Purce, que desbordó a tres rivales y dio el pase de la muerte a Lynn Williams.

El OL Reign reaccionó pronto y a los cinco minutos Rose Lavelle colocó el 1-1 al aprovechar una asistencia de Bethany Balcer que la dejó en un mano a mano contra la arquera.

Pero al borde del descanso el Gotham FC anotó el gol decisivo por mediación de Esther González, que se elevó por encima de las defensoras y cabeceó a la red un córner botado por Purse, quien fue elegida MVP de la final.

González aterrizó en agosto en la NWSL procedente del Real Madrid solo días después de celebrar la victoria mundialista con España, uniéndose a un equipo que ya contaba con otra compatriota, la mediocampista Maitane López.

El Gotham FC, que entrena el también español Juan Carlos Amorós, resistió la ofensiva del OL Reign en la segunda mitad, incluidos unos minutos finales en los que la defensora Nealy Martin tuvo que ponerse los guantes por la expulsión de la arquera Amanda Haught.

