Así sería Trionda, el balón oficial del Mundial 2026: diseño, precio y lanzamiento

Este sería el nuevo balón del Mundial de Norteamérica 2026. El 'Trionda' de Adidas representa la unión de Estados Unidos, México y Canadá. Foto: Footy Headlines

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial de 2026 ya empieza a sentirse, no solo porque Colombia aseguró su clasificación directa tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla, sino también porque se conocieron imágenes de lo que sería el balón oficial del torneo.

Se trata de Trionda, el nuevo diseño de Adidas que fue filtrado por el portal especializado Footy Headlines, reconocido por anticipar camisetas y productos deportivos antes de su presentación oficial.

¿Por qué se llama Trionda?

Según la página especializada, el nombre Trionda hace un guiño directo a los tres países anfitriones del Mundial 2026 —Estados Unidos, México y Canadá— y a la unión cultural que buscan transmitir.

Tri: representa a las tres naciones organizadoras.

Onda: se relacionaría con ‘ola’ en español y portugués, evocando movimiento, energía y conexión entre culturas.

Diseño y colores: un homenaje a EE. UU., México y Canadá

El balón Trionda presenta una base predominantemente blanca, con tres secciones de color: rojo, verde y azul. Cada una incluye patrones dinámicos inspirados en los países sede.

El logo de Adidas aparece sobre la sección roja.

El emblema de la Copa Mundial de la FIFA , sobre la azul.

El nombre “TRIONDA” se imprime en una de las áreas verdes. Allí también se menciona que es el balón oficial del partido en español, inglés y francés.

El diseño también rinde homenaje a tres símbolos nacionales de los países:

El águila de México.

La hoja de arce de Canadá.

La estrella de Estados Unidos.

Tecnología: cuatro paneles para mayor precisión

Más allá de lo visual, el Adidas Trionda apuesta por la innovación. Está fabricado con solo cuatro paneles, la cifra más baja en un balón mundialista reciente, lo que busca mejorar la aerodinámica y la precisión.

Esta construcción recuerda al histórico Brazuca 2014, que tuvo seis paneles, y marca una evolución respecto al Al Rihla 2022, compuesto por veinte.

¿Cuándo se lanzará y cuánto costará?

De acuerdo con la filtración de Footy Headlines, el balón Trionda será presentado oficialmente en octubre o noviembre de 2025, a menos de un año del inicio del Mundial.

Su precio estimado es de 170 dólares (150 euros) en el mercado internacional. Alrededor de 680 mil pesos colombianos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador