México tumbó a Argentina y Brasil sufrió con Paraguay: resultados y goles del Mundial Sub-17

Además de la eliminación de Colombia frente a Francia (0-2), se desarrollaron siete llaves más, con varios finales apasionantes. en el Mundial Sub-17 Catar 2025. La jornada, que repartió los primeros ocho boletos a octavos, expuso la cara más cambiante de un torneo donde las etiquetas de favorito duran lo que tarda en apagarse el himno inicial.

Entre remontadas tensas, tandas de penaltis eternas y selecciones que se resisten a rendirse pese a los golpes previos, la ronda dejó historias que explican por qué esta categoría suele ser el laboratorio emocional del fútbol mundial.

México tumbó en los penales a Argentina

Uno de esos capítulos fue el de México, que convirtió una noche torcida en un triunfo de carácter ante Argentina. El ‘Tri’ se vio superado desde el pitazo inicial: la Albiceleste manejó el ritmo, abrió el marcador muy temprano y ratificó por largos tramos que había sido el mejor equipo de la primera fase. Pero cuando parecía que la noche mexicana sería corta, aparecieron la rebeldía y la contundencia de Luis Gamboa, autor de un doblete que volteó el marcador contra todo pronóstico. México había pasado de sobrevivir al vendaval argentino a ilusionarse con una victoria que ya se saboreaba en la recta final.

Sin embargo, cuando la clasificación parecía asegurada, un error del arquero Santiago López en una salida facilitó el empate argentino. El golpe anímico pudo hundir a cualquiera, pero terminó convirtiéndose en el punto de quiebre. En la tanda, el propio López detuvo un cobro, se sacó de encima su falló previo y coronó la clasificación anotando el último penalti.

México, que había accedido a esta fase gracias al Fair Play, se ganó el derecho de jugar los octavos contra Portugal y de creer que en este Mundial también hay lugar para segundas oportunidades.

Marruecos eliminó a Estados Unidos

La otra gran sorpresa fue protagonizada por Marruecos. El equipo africano, que había iniciado el torneo con dos goleadas en contra que dejaron su confianza en el suelo, logró reescribirse a punta de resistencia mental. Frente a Estados Unidos, selección que avanzó con puntaje perfecto y que ya era vista como candidata, firmó un partido de oficio: aguantó los tramos de dominio estadounidense, se sostuvo con orden y esperó su momento. Este llegó a un minuto del final, cuando Abdellah Ouazane, recién ingresado, armó una acción individual que llevó el duelo a los penaltis.

Con temple frío, Marruecos aprovechó dos fallos rivales y selló un avance que pocos imaginaban hace una semana. Entre los nombres propios del festejo apareció Ismail El Aoud, del Valencia Juvenil B, que convirtió en la serie y volvió a ser decisivo.

Brasil sufrió, pero sigue en carrera

Otra clasificación dramática fue la de Brasil, que pasó por el colador de la tanda ante Paraguay tras un partido lleno de sombras. La expulsión temprana de Víctor Hugo trastocó el plan de la Canarinha y obligó a sacrificar a Dell, una de sus referencias ofensivas, para recomponer la zaga.

La consecuencia fue un equipo atado, sin claridad ni ritmo, que dependió más de la resistencia que de su repertorio habitual. Paraguay, consciente de esa fragilidad, impuso un duelo de desgaste: posesión para enfriar, escasa ambición ofensiva y un plan evidente de llevar el duelo al punto penalti. Le funcionó casi a la perfección, pero en la tanda emergió João Pedro como figura inesperada para darle a Brasil el 5-4 definitivo y el cruce —nada menor— ante Francia en octavos.

Otros resultados y los juegos restantes

La jornada también dejó clasificaciones más lineales en lo futbolístico, como la de Portugal frente a Bélgica (2-1), la de Mali ante Zambia (3-1) y la de Suiza contra Egipto (3-1).

