Yaser Asprilla cambiará de equipo pensando en el Mundial 2026: este será su nuevo destino

Todo indica que Yaser Asprilla está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Galatasaray, en una operación que se resolvería en las próximas horas y que marcaría un giro clave en su carrera, justo en la antesala del Mundial de 2026.

El volante de 22 años saldría del Girona a préstamo, con una opción —u obligación— de compra condicionada al número de apariciones, según la información que ya circula como prácticamente cerrada en el mercado internacional. El futbolista aceptó los términos y el acuerdo entre clubes está encaminado, a falta de detalles formales para la oficialización.

Así se gestó el acuerdo de Girona con Galatasaray

La negociación se fue decantando con el paso de los días. Aunque hubo contactos con equipos de Italia, Países Bajos y Francia, la propuesta que convenció a Girona fue la del club turco. La fórmula era préstamo inmediato, con una proyección económica importante si se cumplen las condiciones deportivas acordadas.

Desde el entorno del jugador se valoró no solo el monto final de la operación —que podría llegar a 23 millones de euros—, sino el contexto competitivo que le ofrece Galatasaray. Uno de los clubes más importantes de Turquía, con presión constante por resultados y protagonismo local, aspectos que pesan en una etapa decisiva de su desarrollo.

Para Asprilla, el movimiento aparece como una salida estratégica luego de un semestre en el que no logró consolidarse como pieza habitual en el Girona, donde apenas acumula 770 minutos en la temporada. La falta de continuidad terminó inclinando la balanza hacia un cambio de aire inmediato.

Los ojos en el Mundial 2026

A seis meses del Mundial, Yaser necesita algo que en España no ha conseguido: regularidad. La competencia interna en Girona y las decisiones técnicas redujeron su margen de acción, una situación que empieza a pesar cuando se piensa en la lista final de la selección de Colombia.

En Turquía, se busca un escenario distinto. Galatasaray no solo le ofrece un rol más definido, sino también un entorno donde el margen de error es corto y el impacto se mide partido a partido. Para un jugador que busca consolidarse en la órbita de Néstor Lorenzo, la idea es sumar minutos y asumir mayor protagonismo.

El club de Estambul no es territorio desconocido para el fútbol colombiano. Davinson Sánchez hace parte actualmente del plantel y ya compartió vestuario con Asprilla en la selección. Antes pasaron nombres de peso como Radamel Falcao, además de Carlos Cuesta y Faryd Mondragón, lo que refuerza la idea de un entorno que conoce y valora al futbolista colombiano.

Más que un simple cambio de club, Asprilla se juega el tramo más delicado de su proyección internacional. El talento no está en discusión; lo que necesita ahora es convertirlo en presencia constante, influencia y peso competitivo.

