Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver el partido de la selección femenina

El seleccionado tricolor cerrará la participación en el torneo amistoso disputado en territorio norteamericano. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

a selección Colombia femenina afronta su último reto en la SheBelieves Cup 2026, el torneo amistoso que se disputa en Estados Unidos y que sirve como preparación para los desafíos oficiales de la temporada. Tras dos partidos exigentes, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se alista para cerrar su participación frente a la selección anfitriona, una de las potencias históricas del fútbol femenino.

El combinado nacional ya disputó sus dos primeras presentaciones en el certamen. En el debut sufrió una derrota 4-1 frente a Canadá, resultado que dejó en evidencia algunas falencias defensivas y las dificultades para competir ante selecciones con mayor tradición en la disciplina.

Sin embargo, la respuesta llegó en el segundo encuentro. En Columbus (Ohio), Colombia protagonizó un duelo sudamericano frente a Argentina y logró imponerse 1-0 gracias a un gol de Linda Caicedo, resultado que permitió recuperar confianza y mantener vivas algunas opciones en el torneo.

El cierre de la participación cafetera será nada menos que frente a Estados Unidos, el anfitrión de la competencia y uno de los equipos más dominantes del fútbol femenino a nivel mundial.

La selección norteamericana cuenta con un historial impresionante: cuatro títulos de la Copa del Mundo y cinco medallas de oro olímpicas, lo que la convierte en una referencia permanente del deporte en la rama femenina.

Hora y dónde ver Estados Unidos vs. Colombia en la She Believes Cupo 2026

El partido se disputará el sábado 7 de marzo desde las 3:30 p. m. en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio con capacidad para cerca de 25.000 espectadores, donde se espera una gran presencia de aficionados para apoyar a las locales.

El compromiso tendrá la transmisión de Caracol Sports y ditu.

Un historial ampliamente favorable para las estadounidenses

Más allá de la ilusión que genera el cierre del torneo, el reto para Colombia es enorme. En la historia de enfrentamientos entre ambas selecciones, Estados Unidos domina con claridad.

En 14 partidos disputados, entre amistosos y competiciones oficiales, el balance es contundente:

12 victorias para Estados Unidos

2 empates

Esto significa que Colombia aún no ha conseguido su primera victoria contra la selección estadounidense en categoría de mayores.

El antecedente más reciente se dio precisamente en la SheBelieves Cup 2025, cuando las norteamericanas se impusieron 2-0.

Las cuentas para ser campeonas

Aunque el panorama es complejo, las matemáticas todavía permiten soñar con el título del torneo. Para lograrlo, Colombia necesitaría vencer a Estados Unidos por una diferencia de al menos tres goles, con el objetivo de mejorar la diferencia de gol que quedó afectada tras la derrota ante Canadá.

Además, las cafeteras dependen de lo que ocurra en el partido entre Canadá y Argentina, que abrirá la última jornada. El equipo dirigido por Marsiglia necesita que la selección argentina consiga al menos un empate o una victoria frente a las canadienses.

Solo con esa combinación de resultados, Colombia podría aspirar a quedarse con el trofeo.

Un torneo que también sirve como preparación

Más allá del resultado final en la SheBelieves Cup, el torneo ha servido para que Ángelo Marsiglia pruebe variantes y observe nuevas jugadoras, con la mirada puesta en los próximos retos oficiales.

El principal objetivo del año será la Liga de Naciones de Conmebol, que se disputará en abril y que otorgará dos cupos directos y dos al repechaje para el Mundial femenino de 2027.

En ese contexto, Colombia volverá a concentrarse el próximo mes para disputar tres compromisos clave ante Venezuela, Chile y Argentina, que podrían encaminar la clasificación a la cita orbital de Brasil.

Además, el cuerpo técnico espera contar nuevamente con Mayra Ramírez, siempre que la delantera sume minutos con el Chelsea y pueda reintegrarse al grupo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador