Ohtani desató la locura en Tokio: Japón aplastó a Taiwán en el arranque del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 arrancó con una demostración de poder de uno de los grandes favoritos al título. Japón, campeón defensor del torneo, aplastó 13-0 a Taiwán en el inicio del Grupo C, en un partido que tuvo como gran protagonista a Shohei Ohtani, quien ofreció un espectáculo inolvidable ante un Tokyo Dome completamente lleno.

Para muchos aficionados japoneses, ver a Ohtani en persona no es algo habitual y tuvieron la oportunidad de presenciar una actuación estelar del jugador más mediático del béisbol mundial.

Ohtani marcó el ritmo con un grand slam

En la primera entrada, Ohtani conectó un doblete en el primer lanzamiento del juego, aunque en esa ocasión no logró anotar.

La explosión ofensiva llegó en el segundo inning. Japón colocó a sus tres primeros corredores en base gracias a una base por bolas, un sencillo y un pelotazo. Tras el primer out, el turno volvió a quedar en manos de Ohtani, quien castigó al abridor Hao-Chun Cheng con un imponente grand slam hacia el jardín derecho, desatando la euforia en el Tokyo Dome.

Ese cuadrangular fue apenas el comienzo de una entrada demoledora. Japón terminó anotando 10 carreras en ese segundo episodio, una ofensiva que se extendió por 28 minutos y dejó prácticamente sentenciado el partido.

Ohtani cerró la jornada con una actuación perfecta en el plato: 4-3, con un grand slam y cinco carreras impulsadas, consolidándose como la figura absoluta del encuentro.

El dominio fue tan amplio que el juego terminó anticipadamente tras siete entradas, aplicando la regla de misericordia del Clásico Mundial, que permite finalizar el partido si un equipo gana por 10 carreras o más después del séptimo inning.

En el montículo también hubo protagonismo japonés. El abridor Yoshinobu Yamamoto, Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial con los Dodgers, trabajó sin permitir hits. Aunque tuvo un momento complicado en la tercera entrada —cuando llenó las bases tras dos bases por bolas y un error—, dejó el juego encaminado y se llevó la victoria.

Japón apunta nuevamente al título

Japón inició así su defensa del campeonato con una actuación contundente que confirma su condición de favorito. El equipo asiático disputará cuatro partidos en la fase de grupos y buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final como líder del Grupo C.

La selección japonesa también aparece entre las principales candidatas a disputar la final del torneo, que se jugará el 17 de marzo en el loanDepot Park de Miami, donde podría enfrentarse a Estados Unidos en un duelo que muchos ya anticipan.

En la próxima jornada del grupo, Japón se enfrentará a Corea del Sur, mientras que China Taipéi jugará ante la República Checa.

Colombia debuta este viernes en el Clásico Mundial

Mientras tanto, Colombia se prepara para iniciar su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en lo que será su tercera participación en el torneo más importante a nivel de selecciones.

La novena colombiana integra el Grupo A, considerado uno de los más competitivos del certamen, junto a Puerto Rico, Cuba, Panamá y Canadá. Todos los encuentros de este grupo se disputarán en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, Puerto Rico.

El debut de Colombia será este viernes 6 de marzo a las 6:00 p.m., cuando enfrente a Puerto Rico en un duelo que promete gran intensidad por la localía del conjunto boricua y la calidad de ambos equipos.

En la primera fase, los cinco equipos del grupo jugarán todos contra todos, y los dos mejores avanzarán a los cuartos de final, donde comenzarán las eliminatorias directas a partido único. Un formato que aumenta la presión y deja poco margen de error en la búsqueda del título mundial.

