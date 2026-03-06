Convocatoria de la selección femenina de Colombia para el clasificatorio al Mundial 2026

Las dirigidas por el profesor Luis Cuenca se preparan para el torneo que se disputará en Francia, que servirá de filtro para el Mundial de baloncesto. Foto: DPB Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección femenina de Colombia ya tiene lista su nómina para afrontar el Torneo Clasificatorio al Mundial 2026 de baloncesto, certamen que se disputará en Villeurbanne, cerca de Lyon (Francia), y que forma parte del camino hacia la cita orbital que se realizará en Alemania.

El combinado nacional se encuentra concentrado en Medellín, donde adelanta su preparación antes de viajar a territorio europeo. Allí buscará competir al más alto nivel y mantenerse en la carrera por un lugar en el campeonato mundial.

Para este desafío, el cuerpo técnico definió una lista de 12 jugadoras convocadas, combinando experiencia internacional y talento joven que ha venido destacándose en los últimos procesos del baloncesto colombiano.

Las jugadoras convocadas para viajar a Francia

Las elegidas para integrar el equipo nacional son:

Manuela Ríos

Mayra Caicedo

Carolina López

María Delgado

Daihana Murillo

Jenifer Muñoz

Mabel Martínez

Daniela González

Valentina López

Marta Moscarella

Yuliany Paz

Marlyn Venté

El equipo estará dirigido por el entrenador Luis Cuenca, acompañado por su asistente Ricardo Pinzón, quienes lideran el proceso táctico y deportivo del seleccionado.

El calendario de Colombia en el clasificatorio

Colombia afrontará una exigente agenda de partidos frente a selecciones de alto nivel internacional. El calendario confirmado para el torneo es el siguiente:

11 de marzo: Colombia vs Nigeria

12 de marzo: Colombia vs Francia

14 de marzo: Colombia vs Corea del Sur

15 de marzo: Colombia vs Alemania

17 de marzo: Colombia vs Filipinas

Todos los compromisos se disputarán en Villeurbanne, sede del torneo clasificatorio.

Con este grupo de jugadoras y un calendario desafiante, la selección de Colombia buscará dar un paso importante hacia el Mundial Femenino de Baloncesto 2026, en un torneo que reunirá a varias selecciones que también luchan por mantenerse en la carrera hacia la cita orbital.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador