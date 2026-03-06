Convocatoria de la selección femenina de Colombia para el clasificatorio al Mundial 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La selección femenina de Colombia ya tiene lista su nómina para afrontar el Torneo Clasificatorio al Mundial 2026 de baloncesto, certamen que se disputará en Villeurbanne, cerca de Lyon (Francia), y que forma parte del camino hacia la cita orbital que se realizará en Alemania.
El combinado nacional se encuentra concentrado en Medellín, donde adelanta su preparación antes de viajar a territorio europeo. Allí buscará competir al más alto nivel y mantenerse en la carrera por un lugar en el campeonato mundial.
Para este desafío, el cuerpo técnico definió una lista de 12 jugadoras convocadas, combinando experiencia internacional y talento joven que ha venido destacándose en los últimos procesos del baloncesto colombiano.
Las jugadoras convocadas para viajar a Francia
Las elegidas para integrar el equipo nacional son:
- Manuela Ríos
- Mayra Caicedo
- Carolina López
- María Delgado
- Daihana Murillo
- Jenifer Muñoz
- Mabel Martínez
- Daniela González
- Valentina López
- Marta Moscarella
- Yuliany Paz
- Marlyn Venté
El equipo estará dirigido por el entrenador Luis Cuenca, acompañado por su asistente Ricardo Pinzón, quienes lideran el proceso táctico y deportivo del seleccionado.
El calendario de Colombia en el clasificatorio
Colombia afrontará una exigente agenda de partidos frente a selecciones de alto nivel internacional. El calendario confirmado para el torneo es el siguiente:
- 11 de marzo: Colombia vs Nigeria
- 12 de marzo: Colombia vs Francia
- 14 de marzo: Colombia vs Corea del Sur
- 15 de marzo: Colombia vs Alemania
- 17 de marzo: Colombia vs Filipinas
Todos los compromisos se disputarán en Villeurbanne, sede del torneo clasificatorio.
Con este grupo de jugadoras y un calendario desafiante, la selección de Colombia buscará dar un paso importante hacia el Mundial Femenino de Baloncesto 2026, en un torneo que reunirá a varias selecciones que también luchan por mantenerse en la carrera hacia la cita orbital.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook