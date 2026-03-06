Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Convocatoria de la selección femenina de Colombia para el clasificatorio al Mundial 2026

Las dirigidas por el profesor Luis Cuenca se preparan para el torneo que se disputará en Francia, que servirá de filtro para el Mundial de baloncesto femenino.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
06 de marzo de 2026 - 02:46 p. m.
Las dirigidas por el profesor Luis Cuenca se preparan para el torneo que se disputará en Francia, que servirá de filtro para el Mundial de baloncesto.
Las dirigidas por el profesor Luis Cuenca se preparan para el torneo que se disputará en Francia, que servirá de filtro para el Mundial de baloncesto.
Foto: DPB Colombia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La selección femenina de Colombia ya tiene lista su nómina para afrontar el Torneo Clasificatorio al Mundial 2026 de baloncesto, certamen que se disputará en Villeurbanne, cerca de Lyon (Francia), y que forma parte del camino hacia la cita orbital que se realizará en Alemania.

El combinado nacional se encuentra concentrado en Medellín, donde adelanta su preparación antes de viajar a territorio europeo. Allí buscará competir al más alto nivel y mantenerse en la carrera por un lugar en el campeonato mundial.

Vínculos relacionados

LeBron James sumó otro impresionante récord a su palmarés: superó a Abdul-Jabbar
Junior dejó escapar el triunfo contra el último en Liga BetPlay: resultados del FPC
Polémica por la visita de Messi a la Casa Blanca: Trump recibió a Inter Miami en Washington

Para este desafío, el cuerpo técnico definió una lista de 12 jugadoras convocadas, combinando experiencia internacional y talento joven que ha venido destacándose en los últimos procesos del baloncesto colombiano.

Las jugadoras convocadas para viajar a Francia

Las elegidas para integrar el equipo nacional son:

  • Manuela Ríos
  • Mayra Caicedo
  • Carolina López
  • María Delgado
  • Daihana Murillo
  • Jenifer Muñoz
  • Mabel Martínez
  • Daniela González
  • Valentina López
  • Marta Moscarella
  • Yuliany Paz
  • Marlyn Venté

El equipo estará dirigido por el entrenador Luis Cuenca, acompañado por su asistente Ricardo Pinzón, quienes lideran el proceso táctico y deportivo del seleccionado.

El calendario de Colombia en el clasificatorio

Colombia afrontará una exigente agenda de partidos frente a selecciones de alto nivel internacional. El calendario confirmado para el torneo es el siguiente:

  • 11 de marzo: Colombia vs Nigeria
  • 12 de marzo: Colombia vs Francia
  • 14 de marzo: Colombia vs Corea del Sur
  • 15 de marzo: Colombia vs Alemania
  • 17 de marzo: Colombia vs Filipinas

Todos los compromisos se disputarán en Villeurbanne, sede del torneo clasificatorio.

Con este grupo de jugadoras y un calendario desafiante, la selección de Colombia buscará dar un paso importante hacia el Mundial Femenino de Baloncesto 2026, en un torneo que reunirá a varias selecciones que también luchan por mantenerse en la carrera hacia la cita orbital.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Convocatoria selección Colombia

Manuela Rios

Mundial Femenino de Baloncesto

Baloncesto colombiano

Baloncesto Femenino

Mundial de Baloncesto Femenino

FIBA

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.