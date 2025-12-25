Murió John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y doble campeón de la Champions League

John Robertson, el "Picasso" del fútbol. Foto: Instagram Nottingham Forest

El exdelantero escocés John Robertson, apodado “Picasso” por el entrenador Brian Clough, falleció a los 72 años. Así lo anunció este jueves Nottingham Forest, club en el que jugó y con el que fue dos veces campeón de Europa.

“Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de John Robertson, leyenda de Nottingham Forest y un amigo muy querido”, expresó la institución en un comunicado.

Además, el club recordó el legado del exdelantero escocés. “Auténtica figura de nuestro club y dos veces ganador de la Copa de Europa de Clubes Campeones (actual Champions League), John vivirá para siempre en nuestro recuerdo por su talento inigualable, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest”, añadió.

Nacido el 20 de enero de 1953 en Lanarkshire, Escocia, Robertson se incorporó al Nottingham Forest con apenas 17 años. La llegada de Brian Clough al banquillo en 1975 marcó un punto de inflexión en su carrera, al transformarlo de mediocampista en extremo izquierdo.

Fue parte del equipo que logró el ascenso a la primera división inglesa en 1977 y, en poco tiempo, integró el plantel que se consagró campeón de Inglaterra en 1978 y levantó en dos ocasiones el máximo trofeo continental, en 1979 y 1980.

Para Clough, Robertson era un delantero con una gran capacidad de asistir a sus compañeros de cara al gol. “Uno de los mejores asistentes jamás vistos, tan talentoso como los brasileños o los italianos. Le dabas un balón y un metro de césped, y era un artista. El Picasso de nuestro deporte”, sentenció el técnico, dándole un apodo que lo acompañó hasta el final de su vida.

Con la selección de Escocia disputó 28 partidos internacionales y anotó ocho goles. Participó en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

Tras sus años más exitosos en el Forest, fichó por el Derby County en 1983, antes de regresar posteriormente al club de Nottingham. Ya como entrenador, se desempeñó como asistente de Martin O’Neill en equipos como Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic y Aston Villa.

