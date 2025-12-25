Salieron los ránkings de los futbolistas más valiosos de 2025: ¿cómo quedó Luis Díaz?

Luis Díaz, con la camiseta de la selección de Colombia. Foto: EFE - Ángel Colmenares

El mercado del fútbol volvió a moverse —al menos en el papel— con la actualización de los jugadores más valiosos de 2025, según Transfermarkt, el portal especializado en fichajes y valoración económica que hace seguimiento al fútbol a nivel mundial. El ranking confirma tendencias ya instaladas: el dominio de los futbolistas jóvenes en clubes de élite, la consolidación de figuras que sostienen su precio en la cima y un escenario cada vez más exigente para los jugadores sudamericanos que compiten en Europa.

En el top 10 aparece como líder Lamine Yamal, con una valoración de 200 millones de euros a sus 18 años, una cifra que refleja tanto su impacto deportivo como el potencial comercial que proyecta Barcelona. Comparte esa cifra con Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos delanteros ya consagrados que sostienen su valor en la regularidad goleadora y en su peso decisivo en la élite. Más atrás aparecen Jude Bellingham, Vinícius Junior, Pedri y Jamal Musiala, una generación que combina rendimiento inmediato con margen de crecimiento, razón clave para su alta tasación.

El listado se completa con extremos y mediapuntas de peso como Michael Olise, Bukayo Saka y Cole Palmer, todos por encima de los 120 millones de euros. En clave colombiana, el dato es contundente: Luis Díaz es el jugador del país mejor valorado, pero aparece recién en la casilla 53, con una estimación de 70 millones de euros. Una posición que confirma su peso en la élite, aunque también evidencia la brecha económica que hoy separa a los grandes talentos jóvenes europeos del resto del mercado global.

Así quedó el top 10 de los colombianos más valiosos

El top-10 de futbolistas colombianos más valiosos de 2025, según Transfermarkt, confirma a Luis Díaz como el referente económico del país, muy por encima del resto, pese a no estar en el top-50 mundial. Detrás aparece una generación diversa en edad y posiciones, con presencia en las grandes ligas de Europa y Portugal, en la que conviven atacantes consolidados, defensores con recorrido y mediocampistas en plena madurez competitiva. El ranking muestra también ajustes recientes de mercado, con subidas puntuales —como la de Daniel Muñoz— y descensos que reflejan rendimiento, contexto de club y proyección inmediata.

Luis Díaz | Edad: 28 | Posición: Extremo izquierdo | Club: Bayern Múnich | Valor: 70 millones € Jhon Durán | Edad: 22 | Posición: Delantero centro | Club: Fenerbahçe | Valor: 32 millones € Daniel Muñoz | Edad: 29 | Posición: Lateral derecho | Club: Crystal Palace | Valor: 27 millones € Jhon Lucumí | Edad: 27 | Posición: Defensa central | Club: Bologna | Valor: 25 millones € Richard Ríos | Edad: 25 | Posición: Pivote | Club: Benfica | Valor: 22 millones € Luis Suárez | Edad: 28 | Posición: Delantero centro | Club: Sporting CP | Valor: 22 millones € Dávinson Sánchez | Edad: 29 | Posición: Defensa central | Club: Galatasaray | Valor: 18 millones € Cucho Hernández | Edad: 26 | Posición: Delantero centro | Club: Real Betis | Valor: 18 millones € Jhon Arias | Edad: 28 | Posición: Extremo derecho | Club: Wolverhampton | Valor: 15 millones € Yáser Asprilla | Edad: 22 | Posición: Extremo derecho | Club: Girona | Valor: 12 millones €

Los 10 equipos mejor valorados del mundo

Los 10 equipos más valiosos del mundo, según la última actualización de Transfermarkt, confirman el dominio de las grandes ligas europeas: Real Madrid lidera el ranking con una plantilla valorada en 1,38 mil millones de euros, seguido por Arsenal (1,29 mil millones) y Manchester City (1,19 mil millones). En el mismo escalón aparece Paris Saint-Germain (1,19 mil millones), por delante de Chelsea (1,18 mil millones) y Barcelona (1,12 mil millones). Completan el top-10 Liverpool (1,04 mil millones), Bayern Munich (980,6 millones), Tottenham Hotspur (878,5 millones) y Manchester United (719,1 millones), en una lista que refleja el peso financiero y deportivo de las plantillas en la élite global.

