Presidente del equipo de Jhon Jáder Durán, a la cárcel por narcotráfico en Turquía

Sadettin Saran, presidente de Fenerbahçe. Foto: Getty Images

El dirigente turco Sadettin Saran fue enviado nuevamente a prisión en el marco de una investigación antidrogas en Turquía. Hace unos días, el presidente de Fenerbahçe dio positivo por cocaína en una prueba de cabello, resultado que activó el proceso penal en su contra. Sin embargo, después de unos días tuvo libertad condicional.

Sin embargo, una nueva orden de captura fue emitida por la Fiscalía General de Estambul, que imputó a Saran por delitos de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de sustancias ilegales.

En el comunicado oficial se informó que, “en la investigación en curso contra el sospechoso Steven Sadettin Saran, y basándose en nuevas pruebas obtenidas, ha sido detenido por equipos del Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul por cargos de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de narcóticos”.

El caso tiene impacto directo en el entorno deportivo del club, en el que milita el delantero colombiano Jhon Jader Durán. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades evalúan las nuevas evidencias que sustentan la detención, en un expediente que vuelve a poner bajo escrutinio a una de las figuras más visibles de la dirigencia del fútbol turco.

