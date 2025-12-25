Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Presidente del equipo de Jhon Jáder Durán, a la cárcel por narcotráfico en Turquía

El dirigente de Fenerbahçe fue puesto en prisión, señalado de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de sustancias ilegales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
25 de diciembre de 2025 - 03:41 p. m.
Sadettin Saran, presidente de Fenerbahçe.
Sadettin Saran, presidente de Fenerbahçe.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El dirigente turco Sadettin Saran fue enviado nuevamente a prisión en el marco de una investigación antidrogas en Turquía. Hace unos días, el presidente de Fenerbahçe dio positivo por cocaína en una prueba de cabello, resultado que activó el proceso penal en su contra. Sin embargo, después de unos días tuvo libertad condicional.

Sin embargo, una nueva orden de captura fue emitida por la Fiscalía General de Estambul, que imputó a Saran por delitos de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de sustancias ilegales.

Vínculos relacionados

Boxing Day en Inglaterra: ¿este año por qué solo hay un partido los días después de Navidad?
Cristiano Ronaldo se vistió de mago: asistencia de lujo y goleada de Al-Nassr en la Copa AFC
Navidad con NBA: horarios y dónde ver los partidazos del 25 de diciembre

En el comunicado oficial se informó que, “en la investigación en curso contra el sospechoso Steven Sadettin Saran, y basándose en nuevas pruebas obtenidas, ha sido detenido por equipos del Comando de la Gendarmería Provincial de Estambul por cargos de suministro de narcóticos, facilitación del consumo de drogas y consumo de narcóticos”.

El caso tiene impacto directo en el entorno deportivo del club, en el que milita el delantero colombiano Jhon Jader Durán. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades evalúan las nuevas evidencias que sustentan la detención, en un expediente que vuelve a poner bajo escrutinio a una de las figuras más visibles de la dirigencia del fútbol turco.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Sadettin Saran

Turquía

Jhon Jader Durán

Jhon Durán

Fenerbahçe

Fútbol de Turquía

Sadettin Saran Fenerbahçe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.