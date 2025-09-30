Napoli vs. Sporting de Lisboa: hora y TV para ver a Luis Suárez en la Champions

Luis Suárez, figura del Sporting de Lisboa. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Suárez afrontará este miércoles un nuevo reto europeo con el Sporting de Lisboa, cuando visite al vigente campeón de la Serie A, Napoli, en la segunda fecha de la Liga de Campeones.

El delantero colombiano, que ya suma cinco goles y dos asistencias en la temporada, será una de las cartas principales de los portugueses, que vienen de golear 4-1 al FC Kairat Almaty en su debut.

El encuentro se disputará a las 2:00 p.m., hora de Colombia, y será transmitido por ESPN y Disney+.

Napoli, que cayó 2-0 frente al Manchester City en la primera jornada, está obligado a sumar para no complicarse.

Para Suárez, este compromiso significa una nueva oportunidad de consolidarse en la élite europea y seguir con su buena racha goleadora.

El Sporting buscará dar un golpe en Italia para encaminar su clasificación, mientras que los napolitanos intentarán hacer valer su condición de locales para recuperar terreno.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador