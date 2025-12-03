Logo El Espectador
Importante anunció de Sebastián Montoya: este será su equipo para la nueva temporada de F2

Después de una buena primera temporada, el piloto colombiano ya tiene asegurado su futuro inmediato para 2026.

Fernando Camilo Garzón
03 de diciembre de 2025 - 05:09 p. m.
Sebastián Montoya, piloto de la Fórmula 2.
Sebastián Montoya, piloto de la Fórmula 2.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Prema Racing confirmó que Sebastián Montoya continuará con el equipo en la temporada 2026 de la Fórmula 2, luego de un año de novato en el que logró tres podios y terminó dentro del top 10 del campeonato.

A sus 20 años, el piloto colombo-estadounidense enfrentará su segunda campaña completa en la categoría, con el objetivo de capitalizar el aprendizaje acumulado y dar un salto competitivo en la antesala de la Fórmula 1.

La relación entre Montoya y Prema viene desde 2020, cuando dio su salto al automovilismo europeo con el equipo. Juntos recorrieron la Fórmula 4 italiana —en la que fue cuarto en 2021—, la Fórmula Regional, FRECA y dos temporadas en la FIA Fórmula 3, además de incursiones en autos deportivos.

En 2025, ya en Fórmula 2, Montoya tuvo que adaptarse a un nuevo monoplaza, pero cerró el año con resultados sólidos que fortalecieron su continuidad.

Rene Rosin, director del equipo, destacó la capacidad de aprendizaje del piloto, mientras que Montoya subrayó el proceso de integración con PREMA y la intención de “mantener la cabeza baja y seguir empujando” en 2026.

Su preparación comenzará con los test de postemporada en Abu Dhabi, donde iniciará el programa técnico que buscará consolidarlo en posiciones cada vez más competitivas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

