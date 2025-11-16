Logo El Espectador
¡Neymar, entre lágrimas! Santos lucha por no descender: vea el triunfo agónico ante Palmeiras

El equipo donde juega el crack brasileño ganó sobre el final y salió, por ahora, de la zona roja del Brasileirao.

Diego Daza Gómez
16 de noviembre de 2025 - 04:02 p. m.
Neymar, jugaodr de Santos de Brasil.
Neymar, jugaodr de Santos de Brasil.
Foto: AFP - NELSON ALMEIDA
Santos vive días de angustia. El histórico club brasileño, donde juega Neymar, lucha fecha a fecha por evitar el descenso en un Brasileirao que entró en su recta final.

La victoria 1-0 sobre Palmeiras, con un gol agónico del argentino Benjamín Rollheiser en el descuento, permitió que el equipo saliera —por ahora— de la zona roja, pero la amenaza sigue intacta a falta de solo cinco jornadas.

Las lágrimas de Neymar

El triunfo, celebrado como una hazaña en la Vila Belmiro, llegó en un partido cargado de tensión. Neymar jugó los 90 minutos, alineado como falso 9, aunque aún lejos de su mejor forma tras recuperarse de otra de sus recurrentes lesiones.

El brasileño mostró algunos destellos de su increíble talento y, al final, tras la victoria agónica, no pudo contener las lágrimas. Y no era para menos, Santos dependía de esos tres puntos para mantenerse con vida en la primera división.

Cambio en la zona alta del Brasileirao

Palmeiras, diezmado por once bajas entre convocados y lesionados, perdió y se aleja de la cima del Brasileirao. El equipo de Abel Ferreira tuvo que improvisar en todas las líneas, sin sus referentes Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Joaquín Piquerez ni Vítor Roque.

Mientras tanto, Flamengo goleó 5-1 al ya descendido Sport Recife y se convirtió en líder solitario del Brasileirao con 71 puntos, tres más que Palmeiras.

De paso, el equipo de Rio consumó el descenso matemático de Sport, que terminó el partido con nueve jugadores tras dos expulsiones en la primera parte.

La realidad de Santos

Para Santos, la victoria no cambia su presente, puesto que sigue apenas a un punto por encima del Vitória, ahora en zona de descenso. Y aunque el respiro llegó, el equipo continúa obligado a sumar en lo que resta del calendario si quiere evitar un golpe histórico.

En las cinco fechas restantes, Santos recibirá a Mirassol, luego visitará a Internacional, volverá a casa frente al ya descendido Sport Recife, viajará para enfrentar a Juventude y cerrará el torneo en la Vila Belmiro ante Cruzeiro. Cinco partidos, quince puntos en juego y un margen de error mínimo para un equipo que sigue caminando en la cuerda floja.

Diego Daza Gómez

