Vea los golazos de Puerta y Carbonero con los que Colombia le ganó a Nueva Zelanda: video

La Tricolor se impuso 2-1 contra el equipo de Oceanía. Las anotaciones del conjunto cafetero fueron obra de Gustavo Puerta, quien además debutó con la selección mayor, y de Johan Carbonero.

Diego Daza Gómez
16 de noviembre de 2025 - 02:52 a. m.
La selección de Colombia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda.
La selección de Colombia le ganó 2-1 a Nueva Zelanda.
Foto: EFE - Giorgio Viera
Foto: EFE - Giorgio Viera
La selección de Colombia, con nómina mixta y estrenando camiseta, derrotó 2-1 a Nueva Zelanda este sábado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. La tricolor, alentada por un estadio completamente amarillo, se impuso con sufrimiento en el tramo final, pero extendió a ocho su racha de partidos sin perder.

El encuentro comenzó con un golpe inmediato. Antes de que se cumplieran cinco minutos, Gustavo Puerta —la gran sorpresa en la alineación titular— apareció desde segunda línea para rematar un pase desde el costado y enviar la pelota al fondo de la red.

Con este tanto, el mediocampista vallecaucano se estrenó como goleador con la camiseta tricolor en su debut con la selección mayor. Noche redonda para el futbolista del Racing Club de Santander, equipo de la segunda división del fútbol español.

Así terminó la primera parte, que dejó buenas sensaciones en ataque, aunque la defensa, casi totalmente suplente, mostró algunos vacíos que generaron incertidumbre. Aun así, Colombia manejó el ritmo y se fue al descanso con la ventaja mínima.

La segunda parte tuvo menos emociones. La tricolor perdió el dominio del partido tras las sustituciones de James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias. Sobre el minuto 79 llegó el golpe de Nueva Zelanda, cuando Sarpreet Singh asistió a Ben Old en el 1-1 parcial.

Cuando parecía que el empate sería el resultado final, Yerry Mina lanzó un pase largo que dejó mano a mano a Johan Carbonero. El extremo definió con categoría para firmar el 2-1, su segundo gol con la selección —ya había anotado frente a México— y asegurar el triunfo cafetero.

¿Cúando vuelve a jugar Colombia?

La tricolor volverá a la acción el próximo martes 18 de noviembre, cuando enfrente a Australia en el Citi Field de Nueva York. El partido, correspondiente a la fecha FIFA, comenzará a las 7:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido en vivo por Caracol TV.

Colombia llega a este compromiso con un registro impecable: suma ocho partidos sin conocer la derrota. La última vez que cayó fue en marzo, cuando perdió 2-1 frente a Brasil como visitante, partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas.

Este duelo contra los Socceroos marcará el cierre del 2025 para Colombia, que busca terminar el año con una victoria. Será también una nueva oportunidad para que Lorenzo afine detalles con su base de jugadores y observe a quienes han tenido menos minutos en su proceso mundialista.

Fecha: martes 18 de noviembre

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia)

Lugar: Estadio Citi Field | New York | EE.UU

TV: Caracol TV

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Daza Gómez

Marcos Parra(4wbmf)Hace 57 minutos
No ganaron nada.
