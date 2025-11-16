Logo El Espectador
Néstor Lorenzo, autocrítico pese al triunfo: “nos faltó concretar”

Aunque el seleccionador de la tricolor se mostró satisfecho con la actuación de los jugadores que no suelen tener minutos, también expresó su preocupación por la falta de gol del equipo.

Diego Daza Gómez
16 de noviembre de 2025 - 02:57 p. m.
Néstor Lorenzo, técnico de la selección de Colombia.
Néstor Lorenzo, técnico de la selección de Colombia.
Foto: EFE - Adan González
La victoria de la selección de Colombia 2-1 contra Nueva Zelanda dejó un sabor agridulce. Néstor Lorenzo, técnico de la selección, fue claro y autocrítico en la rueda de prensa posterior al encuentro en Fort Lauderdale, donde valoró el esfuerzo del grupo, destacó rendimientos individuales y reconoció que al equipo aún le falta ajustar piezas clave.

Lorenzo comenzó resaltando el nivel de Gustavo Puerta, una de las grandes noticias del amistoso. “No solo fue el gol, ha hecho un buen partido. Le costó al principio, pero cuando se asoció con Arias y con James, el equipo mostró lo mejor; hubo mucha más continuidad”, afirmó el entrenador.

Sobre los futbolistas menos habituales, el técnico aseguró que la presentación de varios jugadores lo dejó tranquilo: “con la actuación de los que no juegan habitualmente me da muy buena sensación, creo que están para competir en esos puestos”, dijo el estratega.

El técnico argentino también destacó que el partido cumplió con el objetivo de probar variantes y observar nuevas sociedades dentro del equipo. “Este partido sirvió para mostrar distintos sistemas; me da variantes, ver jugadores en distintas posiciones”, explicó.

Sin embargo, Lorenzo también aseguró que a la selección le faltó ser más efectiva de cara al arco rival. Sin duda nos faltó concretar, tanto en el primer tiempo como en el segundo. Pero son cosas que pueden pasar; debemos ser más contundentes y saber cerrar los partidos, porque en un Mundial eso puede pasar”.

Además, el técnico no ocultó su preocupación frente a ciertos momentos del encuentro. “Nueva Zelanda, desde lo físico y desde el juego que quiso proponer, lo logró. Nos llegaron dos o tres veces con claridad y, lógicamente, eso no me gusta”.

Por último, Lorenzo también se refirió a la ausencia de Juan Fernando Quintero. “Yo lo llamé y le dije que no iba a venir porque quería ver otros jugadores. Él hace parte del grupo y eso él lo sabe”, aseguró.

En cuanto al desarrollo del partido, Colombia se impuso con una nómina mixta y con momentos de buen fútbol. Puerta abrió el marcador en su debut con la selección mayor, mientras que Johan Carbonero firmó el 2-1 definitivo. Con esta victoria, la Tricolor logró sostener su racha y completó ocho partidos sin conocer la derrota.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

La tricolor cerrará su año futbolístico el próximo martes 18 de noviembre, cuando enfrente a Australia en el Citi Field de Nueva York, a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana). El juego, correspondiente a la fecha FIFA, será transmitido por Caracol TV.

Fecha: martes 18 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Lugar: Estadio Citi Field | New York | EE.UU.

TV: Caracol TV.

Por Diego Daza Gómez

