Así fue el agarrón entre Estados Unidos y Paraguay: pelea y caos en el amistoso

El amistoso entre Estados Unidos y Paraguay terminó marcado por un escándalo. En los últimos minutos, con el marcador a favor de los norteamericanos por 2-1, una acción sobre la banda encendió la chispa que derivó en una pelea multitudinaria.

Gustavo Gómez, el capitán paraguayo, fue a disputar un balón dividido, mientras Alex Freeman intentó levantarlo del campo para protegerlo. Ese contacto, brusco y tenso, desencadenó un choque de ánimos que en segundos se convirtió en una avalancha de jugadores.

Lo que empezó como un forcejeo aislado terminó con futbolistas de ambos equipos corriendo hacia el lugar, empujones por todos lados y un tumulto imposible de controlar.

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, ingresó al campo para intentar separar a los involucrados, pero terminó atrapado en el medio del caos.

Cuando finalmente la situación se calmó, las cámaras siguieron a Freeman, evidentemente afectado: mostraba inflamación en la boca y rastros de sangre, señal de un golpe recibido durante la confusión.

No solo participaron los once titulares: suplentes y miembros de los cuerpos técnicos también dejaron sus bancas para involucrarse, amplificando una escena lamentable que obligó a los árbitros a interrumpir el cierre del encuentro.

Estados Unidos ganó y sigue su camino al Mundial 2026

Hasta antes de la trifulca, el partido había transcurrido dentro de lo esperado para un amistoso de preparación. Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, que organizará junto a Canadá y México, Estados Unidos llegó a su cuarto partido consecutivo sin perder.

Gio Reyna marcó a los 4 minutos en su regreso a la selección estadounidense después de varios meses de ausencia. Alex Arce igualó rápidamente para Paraguay a los 8, tras una asistencia precisa de Miguel Almirón. Ya en la segunda parte, Folarin Balogun firmó el 2-1 definitivo a los 71 minutos, culminando una triangulación que dejó sin opciones al equipo sudamericano.

Mauricio Pochettino, entrenador del combinado local, valoró la intensidad del juego y el esfuerzo colectivo: “Siempre es bueno ganar, pero lo más importante es la forma en que competimos. Los jugadores interpretaron lo que estamos construyendo”.

Gustavo Alfaro, por su parte, asumió la derrota con serenidad y mirada de proceso: “A nadie le gusta perder, pero esto es parte del crecimiento. Queremos llegar al Mundial a competir”.

Los próximos amistosos

Con este triunfo, Estados Unidos sumó su quinta victoria histórica frente a Paraguay. Ambos equipos volverán a la acción en la última fecha FIFA de 2025: los norteamericanos enfrentarán a Uruguay en Tampa Bay, mientras que Paraguay se medirá con México en San Antonio.

