Neymar, lesionado, anotó un gol y sacó a Santos de la zona de descenso: video

Con un gol, una asistencia y un nivel sobresaliente pese a su lesión de menisco en la rodilla izquierda, Neymar guio la victoria de Santos 3-0 contra Sport Recife en la jornada 36 del Brasileirao.

Con este triunfo, el equipo salió, momentáneamente, de la zona de descenso y, además, lquedó dependiendo de sí mismo para seguir en la Serie A de Brasil.

La presencia del capitán fue la gran noticia de la noche. Durante la semana, la prensa brasileña había adelantado que Neymar no volvería a jugar esta temporada debido a la gravedad de su lesión, e incluso el cuerpo médico del club recomendó una intervención quirúrgica inmediata.

Sin embargo, el delantero de 33 años decidió participar del entrenamiento, se sintió en condiciones de jugar y fue incluido por el director técnico Juan Pablo Vojvoda en los inicialistas.

Desde el pitazo inicial, Neymar se mostró cómodo pese a la lesión. A los 25 minutos de juego, con un remate colocado tras un contraataque liderado por Guilherme, abrió el marcador en la goleada de su equipo.

El 2-0 llegó once minutos después, cuando Lucas Kal marcó en propia puerta en un intento de despeje. Ya en la segunda mitad, al 67’, el “10” ejecutó un tiro de esquina preciso que João Schmidt transformó en el tercer gol. Finalmente, al 89’, Neymar fue sustituido entre la ovación de todo el público.

Sin embargo, después de la victoria, Neymar criticó con dureza las versiones que afirmaban que había ignorado al cuerpo médico, debido a su lesión, para saltar a la cancha.

“Para ser sincero, no está todo bien, pero las personas necesitan saber lo que los médicos y yo sabemos. No voy a poner en peligro mi carrera. Inventaron muchas cosas y eso me deja triste, muy enfadado”, dijo.

El capitán negó haber decidido jugar contra la recomendación de los especialistas. “No pasé por encima de los médicos; fue una decisión conjunta. Quien tenía que tomar la decisión era yo”, aseguró.

Por último, sobre su estado físico, comentó que se sentía bien. “Físicamente estoy bien, me siento cada vez mejor. Ahora toca pensar en dejar al Santos donde se merece: en la Serie A”, declaró.

Con el triunfo, Santos llegó a 41 puntos y escaló a la decimoquinta posición, la última que garantiza la permanencia. El equipo depende de sí mismo en las dos jornadas restantes, en las que visitará al descendido Juventude el miércoles y cerrará la temporada contra Cruzeiro, que pelea por un cupo en la Copa Libertadores.

Santos compite directamente con Vitória, Internacional y Ceará, todos aún con posibilidades matemáticas de su permanencia. Aun así, la actuación de Neymar renovó el ánimo del club y dejó claro que, incluso lesionado, sigue siendo determinante en momentos críticos.

