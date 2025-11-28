Oficial: Miguel Ángel Borja dejará a River Plate y escucha ofertas para 2026

Con 159 partidos y 62 goles, el delantero cierra un ciclo destacado y queda libre desde enero mientras analiza propuestas del exterior. Foto: River Plate

Miguel Ángel Borja cerró oficialmente su etapa en River Plate, un ciclo que combinó registros destacados con un final áspero y marcado por las decisiones técnicas. El club anunció este viernes que el delantero colombiano no continuará para 2026, luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no entra en sus planes. El contrato del atacante finaliza el 31 de diciembre y, cumplido ese plazo, quedará como agente libre.

River Plate tuvo un 2025 complicado en cuanto a lo colectivo. Fue eliminado de manera prematura en Copa Libertadores y en los distintos torneos del fútbol argentino. Además, sus chances de participar en el máximo torneo continental dependen de otros resultados.

La salida de Borja se inscribe en una reestructuración profunda. River también oficializó que otros referentes quedan fuera del proyecto. Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo ‘Pity’ Martínez, Enzo Pérez y Federico Gattoni forman parte de una lista que marca un cierre de ciclo tras un semestre considerado un fracaso en Núñez.

Para Borja, la noticia llega después de meses en los que su presencia perdió protagonismo. Aunque dejó números respetables desde su llegada, la tendencia reciente fue distinta. En total disputó 159 partidos, marcó 62 goles, dio 10 asistencias y consiguió tres títulos, cifras que lo consolidan como el colombiano con más anotaciones en la historia del club. Sin embargo, el 2025 no tuvo la misma estela: su aporte goleador cayó, su participación se volvió intermitente y terminó fuera de algunas convocatorias. De hecho, en este último año apenas registró ocho goles en 48 partidos.

La decisión de Gallardo no sorprende puertas adentro. Se esperaba un ajuste profundo tras la eliminación en todos los frentes y el regreso del entrenador a un modelo más exigente. En ese contexto, Borja no encajó en el sistema que pretendía impulsar el técnico. Su estilo de juego, más enfocado en la finalización, quedó aislado en un equipo que buscaba mayor movilidad y agresividad sin balón.

Con la salida ya oficial, el colombiano empieza a explorar su próximo destino. Quedará libre desde enero y su entorno trabaja en revisar propuestas. Existen ofrecimientos desde México y algunos sondeos desde Colombia, aunque su intención, por ahora, es mantenerse en el fútbol internacional.

